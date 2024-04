Al via la prima edizione della Granfondo del Leone a Fertilia: Sfida sui pedali tra natura e avventura

La gara si snoda attraverso i suggestivi paesaggi naturali di Monte Doglia, Monte Murone e Monte Palmavera, offrendo ai partecipanti la possibilità di immergersi completamente nella bellezza incontaminata dei sentieri della Pineta Arenosu. Con partenza e arrivo nel cuore di Fondazione, il centro storico di Fertilia, la Granfondo del Leone mette a disposizione due differenti percorsi, pensati per soddisfare sia i ciclisti più agguerriti sia coloro che prediligono una pedalata più rilassata. I più competitivi potranno cimentarsi nella Point to Point, un percorso di 44km che con i suoi 1100 metri di dislivello rappresenta una vera e propria sfida fisica e tecnica.





Per i partecipanti in cerca di un'esperienza meno impegnativa, l'Escursione offre 19km di puro divertimento su due ruote, con un dislivello complessivo di 500 metri, permettendo così di godere delle meraviglie del paesaggio senza la pressione della competizione. La giornata di gara si aprirà alle ore 8:30 a Fertilia, dando il via a una domenica all'insegna dello sport, dell'avventura e del contatto con la natura.





Un'occasione unica per mettersi alla prova, scoprire angoli nascosti della regione e, perché no, conquistare il titolo di primo vincitore della Granfondo del Leone. Per tutti i dettagli, gli interessati possono consultare la pagina Facebook della ASD Alghero Bike, dove trovare informazioni aggiuntive sulla gara, sui percorsi e su come iscriversi a questo appassionante evento. Che vinca il migliore, ma ricordiamo che in gare del genere, a trionfare è sempre lo spirito sportivo e l'amore per la bicicletta.

Fertilia si prepara ad accogliere, questo 7 aprile 2024, la prima edizione della Granfondo del Leone, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di mountain bike. Organizzata da Alghero Bike, con il patrocinio dello staff della Festa di San Marco 2024, la competizione promette di essere un evento clou per gli amanti delle due ruote.