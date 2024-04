Ranieri pesca dalla panchina e agguanta il pareggio con il Verona

Il Verona è fedele al suo modulo: 4-2-3-1, ma Noslin agisce a destra con Mitrovic (prima da titolare e premiato dopo i due gol con l’Under 21 serba) a sinistra e Folorunsho sottopunta dietro Bonazzoli che non giocava titolare dall’undicesima giornata con il Monza. Ranieri comincia col 4-4-2, che dopo 10’ diventa 4-2-3-1 come il Verona con continui cambi per non dar riferimenti. Ma la partita la fa il Verona e il Cagliari, come spesso gli succede, concede troppo campo e iniziativa all’avversario che domina anche sulle seconde palle, su contrasti, nei duelli aerei in cui Dawidowicz svetta sempre. Mina monta una guardia spietata su Folournsho, il duello è elettrico da subito. Il Cagliari ha un’unica occasione al 13’ quando Nandez sfugge a Dawidowicz e crossa bene, Shomurodov anticipa Tchatchoua ma manda fuori. Il Verona insiste sui soliti lanci lunghi, il Cagliari non riesce mai a innescare Luvumbo e nemmeno le punte. Così al 30’ su una palla persa da un Makoumbou spesso troppo molle, Noslin pedala a destra e crossa senza che Augello opponga resistenza, Bonazzoli è solo a centro area con Dossena molto staccato colpisce di tacco.





Scuffet tocca ma non fa il miracolo. Lo fa al 39’ quando Florunsho, imbeccato ancora da Noslin lo manda in porta ma il portiere friulano è bravo di piede. Il Cagliari è disunito, solo Nandez e Mina ruggiscono, il Verona controlla con molta regolarità. E va al riposo meritatamente i vantaggio tra i fischi del pubblico di casa ai rossoblù. Si riparte con due cambi: Ranieri cerca la qualità con Viola al posto di Shomurodov, Baroni replica con Lazovic per Mitrovic. I veneti passano al 4-4-2 con Noslin che affianca Bonazzoli e Florunsho a destra. Il Cagliari deve attaccare ma su un errore di Zappa consente una giocata al Verona, Bonazzoli smista bene per Duda che pesca solo Lazovic che mette dentro. Doveri vede il fuorigioco, con l'aiuto del Var. Ma Doveri, invece, poco dopo non giudica da rigore una trattenuta in area di Tchatchoua su Luvumbo al quale il belga tiene vistosamente la maglia. Luvumbo si scatena prova a trascinare il Cagliari che però deve stare attento alle fulminanti ripartenze del Verona e Scuffet è ancora bravo di piede su Lazovic.





Al 21’ la panchina gialloblù si gioca la carta Suslov che sembrava dovesse star fuori un mese. E al 27’ anche Ranieri tenta il tutto per tutto cambiando un centrocampo insufficiente: fuori Makoumbou e Deiola, dentro Prati e l’ex Verona Sulemana. Dentro anche Oristanio per Nandez. E le sostituzioni danno subito ragione al tecnico romano perché il Cagliari va all’assalto: cross di Viola, Cabal respinge corto sui piedi di Sulemana che non perdona e fa 1-1. Il Cagliari fiuta aria di rimonta totale, ci prova con Luvumbo ancora scatenato. Del Rosso inserisce anche Swiderski per l’esausto Noslin, ma al 40 ‘ Magnani fa un regalone a Lapadula che serve Zito, Montipò ci arriva e riesce a deviare. E’ l’ultimo sussulto. Anzi, c'è il giallo a Magnani che, diffidato, dovrà saltare il Genoa che arriva al Bentegodi nel prossimo turno.

Un passo alla volta. La pasquetta regala un pareggio (1-1 gol di Bonazzoli e dell’ex Sulemana) a Cagliari e Verona che così procedono a braccetto a quota 27 nella difficile e lunga corsa verso la salvezza. Un pareggio giusto perché un tempo, il primo, è del Verona che trova il punto che Baroni voleva, un altro è del Cagliari, il secondo, che preme, cerca con ostinazione, ma anche confusione, la rimonta. Una sconfitta avrebbe tremendamente complicato i piani dei sardi che invece restano a galla ancora salvi per il momento. Anche se li attende un trittico tremendo: Atalanta in casa, Inter fuori e Juve in casa. Mentre il Verona ospiterà il Genoa, poi andrà a Bergamo e quindi avrà un’atra sfida spareggio con l’Udinese in casa.