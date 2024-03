Il Team Tarantini brilla ai campionati Open di MMA: Dodici medaglie per Sassari

Nonostante l'assenza di una delle sue stelle più brillanti, Matteo Dore, impegnato nei preparativi per i campionati Europei di Belgrado, il Team Tarantini ha mostrato una profondità e un talento tali da superare ogni aspettativa. Tra i momenti più emozionanti, il percorso di Francesco Biosin e Antonio Sias nella categoria 70 kg si è rivelato spettacolare, culminando in una finale interamente sassarese che ha visto Sias aggiudicarsi l'oro e Biosin l'argento. Altrettanto memorabile è stata la finale femminile assoluta nei 52 kg, con un confronto tutto sardo tra Gavinuccia Bacciu e Jessica Meloni, quest'ultima incoronata campionessa assoluta di MMA. L'esordio di Davide Scardaccio nei massimi leggeri ha lasciato il pubblico a bocca aperta, con una vittoria per TKO in semifinale e un trionfo per verdetto unanime in finale che segna l'inizio promettente della sua carriera nelle MMA. Giulia Saccu nei 57 kg e Andrea Macis nei 62 kg Youth hanno dominato le rispettive categorie, portando a casa l'oro con prestazioni da vero campione. Anche Samuele Tavera, Nicola Pontrandolfo e Mirko Sassu hanno offerto performance notevoli, conquistando rispettivamente argento e bronzo nelle loro categorie, dimostrando che il futuro del Team Tarantini è luminoso e ricco di promesse.





Il Team Aurora, di cui il Fight Club sassarese è parte integrante, ha riconfermato la sua posizione di leader nel panorama delle arti marziali, vincendo nuovamente il primo posto. Questo successo non è solo un riconoscimento del talento individuale degli atleti, ma anche della qualità della preparazione, della passione e del lavoro di squadra che caratterizzano il Team Tarantini. La straordinaria performance ai Campionati Open di MMA è un chiaro segnale che Sassari e la Sardegna hanno molto da offrire nel mondo delle arti marziali miste, e il Team Tarantini si conferma come uno dei protagonisti principali di questo entusiasmante viaggio verso l'eccellenza sportiva.

La capitale delle arti marziali miste si sposta temporaneamente da Sassari a Roma, dove il Team Tarantini ha lasciato un segno indelebile ai Campionati Open di MMA. Con una straordinaria raccolta di 12 medaglie - 6 d'oro, 3 d'argento e 3 di bronzo - il team sassarese ha dimostrato che la Sardegna è una fucina di talenti nel panorama nazionale delle arti marziali. L'evento, tenutosi presso il Palatorrino di Roma, è stato il teatro di una vera e propria dimostrazione di forza e tecnica da parte dei giovani atleti guidati dai maestri del sodalizio di via Venezia.