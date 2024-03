I pronostici di MR Simon per il weekend di Pasqua di Serie A

La Lazio ospita la vecchia signora, entrambe in cerca di riscatto dopo le ultime uscite non proprio esaltanti. I padroni di casa hanno perso le ultime tre parti casa, solo una volta ha fatto peggio addirittura nel 1961. La Juventus di Allegri a partire dall' ultima giornata di gennaio, ha incamerato solamente sette punti in otto partite. Un rendimento così basso i bianconeri non lo registravano dal lontano 2011, sempre nello stesso periodo di inizio anno. La gara d'andata termino con il successo dei biancocelesti per 2 reti a uno. Noi vi proponiamo entrambe le squadre segnano SI Quotato a 2.00 (bet365) Risultato esatto Lazio Vs Juventus 1 1 quotato a 6.00





Fiorentina Vs Milan si gioca sabato 30 marzo ore 20.45 fischietto Sign. Maresca Gigliati e rossoneri nelle ultime 12 sfide hanno pareggiato solo una volta. I padroni di casa hanno pareggiato tre delle ultime quattro gare in campionato, e ospitano i rossoneri, che in questo campionato la compagine ad aver conquistato più punti in trasferta, ben 15 in sei trasferte. Vi proponiamo il segno 2 quotato a 2.50 Risultato esatto Fiorentina Vs Milan 1 3 quotato a 19.00





Cagliari Vs Verona si gioca Lunedì primo aprile alle 15.00 fischietto Sign.Doveri All' Unipol Domus Cagliari e Verona si incontrano in un autentica sfida salvezza. I rossoblù dopo quattro risultati utili consecutivi e con due scontri diretti portati a casa ottenendo la massima posta in palio, con la sconfitta contro il Monza si è interrotto il Rusch, dall' altra il Verona, che è uscito imbattuto dagli ultimi tre incontri disputati in Sardegna. nelle ultime otto partite contro il Cagliari i gialloblù hanno mantenuto la porta inviolata per ben tre volte. I sardi con una vittoria metterebbero una serie ipoteca sul discorso salvezza, e i presupposti ci sono tutti data la costanza del tutto esaurito, con i tifosi a fungere da 12mo uomo in Campo e incitare la squadra per 90 minuti. Vi proponiamo over 1.5 quotato a 1.36 Risultato esatto Cagliari Vs Verona 2 1 quotato a 9.00





Buon campionato appassionati di calcio e lettori della nostra testata, Vi auguriamo una serena Pasqua, e ricordatevi di giocare sempre in modo responsabile.

Appassionati di calcio e di numeri, dopo l'ultima sosta per gli impegni della Nazionale, riparte il massimo campionato di calcio di Serie A con la giornata numero 30 che anticipa l'avvento della Santa Pasqua. Restano 9 giornate con ben 27 punti in palio per poter emettere i vari verdetti stagionali. Come di consueto abbiamo preparato la Vostra TRIS con le migliori gare della giornata. Lazio vs Juventus si gioca Sabato 30 Marzo ore 18.00 fischietto Sign. Colombo Olimpico con pubblico delle grandi occasioni per una sfida da vertice.