Battuta d'arresto per la Torres a Gubbio - Sconfitta di misura in terra umbra





Battuta d’arresto, quella appena accaduta nell’impianto sportivo dell’Italia centrale, che purtroppo lascia molto amaro in bocca a tutti i supporter che amano i colori rossoblù del team calcistico del nord- Sardegna, in quanto un successo della squadra isolana, in codesto match, avrebbe dato alla compagine capitanata dal “navigato” Luigi Scotto( con la contemporanea sconfitta o pareggio del team carrarese) la certezza matematica della seconda posizione in classifica al termine della Stagione regolare. In merito alla gara, primissimi minuti di gioco con pochi sussulti, dove l’unica occasione degna di nota è stata quella capitata al talentuoso centrocampista Masala (al 10 minuto di gioco), il quale servito, nella circostanza, dall’esperto Scotto aveva un controllo del pallone non all’altezza. Torres che, tuttavia, con il passare dei minuti non demordeva, visto che, pochi istanti più tardi (12°), si affacciava “pericolosamente” dalle parti dell’area umbra con il “solito” numero 9, che eseguiva una conclusione che veniva “bloccata” dal sempre attento estremo difensore avversario Vettorel. Una Torres, quindi, che (fino a questo momento) stava cercando di far suo l’incontro, lasciando poche “chance” al Gubbio di rendersi temibile nell’area isolana presieduta dall’ottimo Zaccagno.





Per quanto concerne la seconda parte della prima frazione di gioco, da segnalare, un tiro realizzato al 28° dalla “punta” Bernadotto da fuori area (che permetteva alla squadra capitanata dall’esperto difensore Andrea Signorini di ottenere il calcio d’angolo della contesa), e- pochi istanti più tardi (siamo al 38°minuto di gioco) - il problema di tipo muscolare che obbligava il centrocampista Mastinu ad uscire dal campo. Giocatore-facciamo notare-, il classe ’91, sostituito per la restante parte dell’incontro dal bravissimo Giacomo Zecca. Primo tempo che terminava, di lì momenti, sul risultato di parità. Gubbio 0- Torres 0. Al rientro delle squadre in campo dopo l’intervallo, era la squadra isolana a premere il piede sull’acceleratore. Ella faceva ciò innanzitutto con un tiro di Fischlanner (“bloccato” da Vettorel) e in secondo luogo con una conclusione di Scotto, occasioni, quelle appena menzionate, che non solo non permettevano a Idda e compagni di conseguire la prima marcatura della gara, ma che- in seguito- portavano la compagine rossoblù a dover “inseguire”, visto che- al 61°minuto- la formazione eugubina segnava la rete del vantaggio con il calciatore Bernadotto.





Giocatore, l’ex Avellino, che nella circostanza era bravissimo nel “capitalizzare”, nel migliore dei modi, il passaggio eseguito dall’ala Di Massimo. Una Torres che tuttavia nell’ultima parte di gara non si dava per vinta anzi, tentava a più riprese prima con Nunziatini poi con Scotto, Cester e Levriero di giungere (almeno) al risultato di parità. Situazione, quella adesso citata, che-purtroppo- non si verificava e che permetteva al Gubbio di ottenere una vittoria di fondamentale importanza per il proseguo della Stagione. In chiusura ricordando nuovamente il punteggio della gara in oggetto Gubbio 1- Torres 0, desideriamo rammentarvi il prossimo impegno del team rossoblù del nord-Sardegna. Questo si verificherà il 7 aprile alle ore 14.00 allo Stadio “Vanni Sanna” contro la Fermana allenata dall’ottimo tecnico Andrea Mosconi.

A pochi giorni dalla vittoria ottenuta contro la Vis Pesaro allo Stadio “Vanni Sanna”, la Torres allenata dall’esperto mister Alfonso consegue, nel match svoltosi-poche ore fa- in terra umbra (che vedeva la formazione sassarese opposta all’ostico Gubbio), la settima sconfitta della sua- seppur- ottima Stagione. Una gara, avvenuta allo Stadio “Pietro Barbetti” valida per il 34° turno del girone B della Serie C, terminata sul risultato di 1-0 in favore della compagine eugubina, che da una parte “ferma” a 8 i risultati utili consecutivi (7 successi e una sconfitta) dei ragazzi rossoblù del nord- Sardegna e che dall’altro permette alla più diretta inseguitrice (la Carrarese) un parziale riavvicinamento, visto che la compagine toscana si trova “lontana” ora “soli” 6 punti dal team presieduto dal noto Stefano Udassi.