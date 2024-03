Tennistavolo Sassari un oro e tre argenti ai campionati di 1^, 2^ e 3^ categoria

Laura Pinna è anche entrata tra le prime otto della 2^ categoria qualificandosi così per gli assoluti dove affronterà le migliori pongiste d'Italia. In 1^ categoria l'asseminese John Michael Oyebode ha vinto il doppio maschile insieme a Carlo Rossi (Marcozzi) superando in finale 3 set a 2 dopo una bella rimonta Leonardo e Matteo Mutti. L'atleta tesserato col Tennistavolo Sassari ha anche ottenuto l'argento nel doppio misto di 1^ categoria, in tandem con Gaia Monfardini del Sud Tirol. Nella 2^ categoria maschile, Marco Poma (26 del ranking) ha ottenuto l'argento nel doppio misto (insieme ad Alessandro Baciocchi delle Fiamme Azzurre, perdendo la finale solo all'ultimo set contro la coppia Bisi-Ragni.

Exploit della quindicenne Laura Pinna al Palasport “Giosuè Poli” di Molfetta (Bari) dove si sono disputati i campionati italiani maschili e femminili di 1^, 2^ e 3^ categoria. La giovanissima atleta del Tennistavolo Sassari è arrivata sino alla finale della 3^ categoria dove ha perso con Francesca Seu del Muravera.