Carlo Coni: Un'eco-avventura in Kayak attorno alla Sardegna

Tuttavia, al di là della pura sfida personale e sportiva, c'è molto di più in gioco. La missione di Coni, infatti, si carica di un profondo significato ecologico attraverso il progetto "Tutti nella stessa barca". Quest'iniziativa mira a sensibilizzare comunità locali e visitatori sull'importanza del rispetto e della tutela dell'ambiente marino e costiero sardo.





Lungo il percorso, sono previste giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti, con la collaborazione della Fondazione Carlo Enrico Giulini e il sostegno di numerosi partner, tra cui il Cagliari Calcio. La partecipazione attiva di comuni costieri e dell'entroterra sardo, come Cagliari, Quartu Sant'Elena, Tortolì e molti altri, testimonia l'ampio riconoscimento e il sostegno all'iniziativa di Coni. L'obiettivo non è solo quello di liberare il territorio da plastica, vetro e lattine, ma anche di inviare un messaggio forte sul dovere di preservare la bellezza naturale della Sardegna per le future generazioni.





Sei anni fa, Coni completò la sua prima circumnavigazione dell'isola, un viaggio che lo vide pagaiare per 165 ore lungo 544 miglia marine. Oggi, riprendendo i remi, non solo cerca di superare nuovamente questa prova fisica e mentale, ma anche di lasciare un'impronta positiva sull'ambiente, dimostrando come lo sport e la passione possano diventare potenti veicoli di cambiamento e consapevolezza ambientale. L'eco-avventura di Coni rappresenta un esempio ispiratore di come l'impegno individuale possa tradursi in un beneficio collettivo, unendo la comunità nella comune aspirazione a un futuro più sostenibile e rispettoso del nostro pianeta.

Carlo Coni, avventuriero cagliaritano di 47 anni, ha intrapreso la sua seconda grande avventura: circumnavigare la Sardegna in kayak, un percorso che supera i mille chilometri di costa, con l'obiettivo di completare l'impresa in un mese. Partito da Marina Piccola, Coni ripete il viaggio del 2019, affrontando di nuovo le acque smeraldine che circondano l'isola, dalla prima tappa a Torre delle Stelle fino a Villasimius, per poi proseguire in senso antiorario.