Solo vittorie per le squadre giovanili della Gymnasium Alghero

L'Under 14 ha inaugurato la serie di successi con una vittoria netta per 3 a 0, dimostrando una maturità e una coordinazione di gioco degne di nota, nonché una sinergia che promette bene per il futuro del volley algherese. Il team della Seconda Divisione, nonostante la mancanza della sua leader in campo, ha saputo trovare le risorse per superare l'ostacolo rappresentato dal Silvio Pellico 3p, vincendo la partita con un tirato 3 a 2. Questa vittoria è un chiaro segno della profondità e dell'adattabilità della squadra, capace di reagire positivamente anche in condizioni avverse.





La squadra Under 16, nonostante l'assenza di alcuni titolari, ha mostrato una prestazione superba, vincendo per 3 a 0 contro Time Out Olbia. La capacità di superare le difficoltà e di unirsi sotto la guida dei propri allenatori è stata evidente, confermando che il duro lavoro e la dedizione sono i pilastri su cui costruire il successo.





I rispettivi mister hanno espresso contentezza per i miglioramenti visti in campo, sottolineando l'importanza di questo momento formativo per le giovani promesse della Pallavolo Gymnasium Alghero. Questi risultati non sono solo frutto dell'impegno degli atleti, ma anche della qualità dell'istruzione e del sostegno che il club fornisce ai suoi membri. Questi successi giovanili non sono solo vittorie sui tabelloni, ma segnali di un futuro radioso per la pallavolo algherese.

Un weekend di competizioni si è concluso con una serie di vittorie esaltanti per le squadre giovanili della Pallavolo Gymnasium Alghero. Le giovani atlete hanno dimostrato tenacia, spirito di squadra e un costante miglioramento nei rispettivi campionati, portando a casa buoni risultati.