La Pallavolo Gymnasium Alghero vince con forza contro la Time Out Olbia





La partita, disputata nella palestra delle Scuole Medie M. Carta di Alghero, ha rappresentato un momento chiave per la Gymnasium, che ha dimostrato di aver ritrovato pienamente il proprio spirito di squadra. La prestazione offerta dalle atlete algheresi ha evidenziato una rinnovata sinergia e una concentrazione che hanno reso il match una procedura quasi routinaria, sottolineando il loro approccio professionale e impegnato. L'obiettivo della squadra era chiaro: vincere. E così hanno fatto, in modo convincente e senza lasciare spazio a dubbi sulla loro superiorità.





L'incoraggiamento e il sostegno dei tifosi sono stati una componente essenziale nella vittoria di domenica sera, e la Gymnasium Alghero intende proseguire su questa strada di crescita collettiva e successi condivisi.

Una serata da incorniciare per la Pall. Gymnasium Alghero che, sabato 24 marzo, ha conseguito una vittoria netta e fondamentale in casa, superando la squadra Time Out Olbia con un risolutivo 3-0 (25/16, 25/18, 25/12).