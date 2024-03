L'Amatori Alghero ci prende gusto: Seconda vittoria consecutiva - 35 a 31 a Parma

L'efficacia di Delli Carpini si è confermata con altri due piazzati che hanno portato Alghero in vantaggio per 13-0. Nonostante una meta da parte della squadra di casa, il capitano Michele Canulli ha segnato incrementando il vantaggio, con Delli Carpini che non ha fallito la trasformazione. La squadra di casa ha segnato una seconda meta, ma Alghero ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 23-12 grazie ad un altro piazzato di Delli Carpini.





La ripresa ha visto Parma cercare di recuperare, ma Gabriel Calabrò e Jader Chalonec hanno messo a segno due mete per Alghero, con Delli Carpini che ha trasformato la seconda, portando il punteggio a 35-19. Nonostante due ulteriori mete di Parma, che hanno cercato un disperato assedio finale, Alghero ha difeso con grande determinazione, chiudendo la partita a proprio favore.





Questa vittoria non solo conferma la buona forma dell'Amatori Rugby Alghero ma aggiunge anche altri 5 punti preziosi in classifica. Ora la squadra si appresta ad osservare due turni di sosta, il primo dei quali per le vacanze pasquali, per poi tornare in campo il 14 aprile contro la vice capolista Biella, in una partita che si preannuncia cruciale per il proseguimento del campionato.

L'Amatori Rugby Alghero continua il suo cammino in Serie A, siglando la seconda vittoria consecutiva contro il team di casa a Parma con un punteggio di 35-31. La squadra di Alghero ha dimostrato fin dai primi minuti di gioco un'eccezionale concentrazione e determinazione. L'apertura del punteggio è avvenuta grazie ad un impeccabile calcio piazzato dello specialista Fausto Delli Carpini, seguito da una meta di Giovanni Marchetto trasformata dallo stesso Delli Carpini.