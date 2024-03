Doppio Retegui affonda il Venezuela

Squadra fisica il Venezuela che non permette agli azzurri di creare pericoli. Sblocca Retegui sul finale di primo tempo con una Rete da attaccante vero, controllo in area di sinistro e destro all' angolino. Ennesima disattenzione difensiva azzurra e Machis pareggia dopo tre minuti. Nella seconda frazione Spalletti si sistema a trazione anteriore, facendo subentrare i potenziali titolari, il Venezuela gioca in contropiede creando non poche difficoltà a Donnarumma e compagni, quest' ultimo tra i migliori con un penalty neutralizzato e due interventi decisivi.





All'80mo, ancora Retegui, su assist di Jorginho fa 2 a 1 e firma la sua personale doppietta, facendo sorridere Spalletti, consapevole almeno per ora, di poter contare su un attaccante di razza che si fa' trovare sempre al posto giusto nel momento giusto. Domenica altra battaglia contro l'Ecuador, Nazionale anch'essa fisica, che permetterà a Spalletti di poter sperimentare ancora varie dinamiche che dimostrano che come era prevedibile su alcuni meccanismi c'è ancora parecchio da lavorare. Buon lavoro al nostro Commissario Tecnico.

