Giulini: “Adesso siamo riusciti a sbloccarci. Lo spirito è quello giusto. Tutti uniti centreremo la salvezza”

Passeggiata al cospetto di una squadra di Promozione regionale con tutte le attenuanti per gli sconfitti, causa differenza di categoria. È terminata 6 a 0 per il Cagliari con doppietta di Viola, l’elemento più in evidenza. A margine il patron Giulini è intervenuto per fare il punto della situazione: “Per noi è importante lo spirito che questa squadra ha dimostrato anche a Monza, al di là del gol bellissimo segnato da Maldini. Questa è la strada che abbiamo intrapreso nelle ultime gare, che per un po’ avevamo abbandonato. Ora sarà complicatissimo, bisognerà lottare sempre, partite come quelle di Monza e Empoli devono essere di insegnamento per capire cosa dobbiamo fare per salvarci.





A volte raccogli tre punti con poco merito, altre perdi quando magari meritavi un punto. Di sicuro l’atteggiamento dimostrato a Monza e Empoli, e non a caso faccio riferimento a queste due gare in trasferta perché è sotto questo aspetto che siamo mancati nel corso della stagione, ci porterà a racimolare quei punti che mancano per raggiungere l’obiettivo. Non sarà facile, speriamo di recuperare gli infortunati, e che tutti capiscano che ognuno deve mettere il proprio mattoncino: mi riferisco ai giocatori, allo staff, a tutto l’ambiente Cagliari. In questo senso, quanto accaduto a Monza, con la curva del Settore Ospiti e il resto dello stadio pieno dei nostri colori, con i tifosi che ci hanno supportato di continuo, è qualcosa di straordinario. Mi ha ricordato gli esodi di tanti anni fa nella storia del Cagliari, questa vicinanza ci aiuterà a raggiungere l’obiettivo”.

Amichevole a Selargius, nell’hinterland di Cagliari. I rossoblù hanno effettuato una gita fuori porta giusto per scaldare i muscoli in vista della ripresa, il primo di aprile alla “Unipol Domus” con il Verona.