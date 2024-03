Le quote retrocessione Serie A dei bookmakers

L'Udinese e il Verona, uscite sconfitte rispettivamente contro Torino e Milan, rientrano nella bagarre con quote retrocessione leggermente più basse, con entrambe le compagini pagate a 3.50 su Snai, e 3.00 su Gazzabet e a quota 3.00 su Sisal. Rischia parecchio anche il Sassuolo, che dovrà affrontare le ultime nove giornate senza la sua punta di diamante Domenico Berardi, fermo ai box per infortunio. La quota retrocessione degli emiliani oscilla tra i 2.25 di Snai, il 2.10 di Gazzabet e il 2.50 di Sisal. anche in casa Frosinone situazione di classifica difficile, con quota salvezza dei ciociari oscillante tra i 2.50 di Sisal 2.25 su Snai e 2.10 su Gazzabet.





Il Cagliari di Ranieri attualmente sembra essere una garanzia per i bookmakers: con i sei punti nei due scontri diretti contro Empoli e Salernitana, le quote salvezza dei Sardi si alzano a 3.50 su Gazzabet e Snai, e a 3.00 su Sisal, nonostante i rossoblù siano distanti due punti dalla zona rossa. Infine L' Empoli di Davide Nicola, incappato in tre sconfitte consecutive, tutte di misura, paga 2.75 su Sisal e Snai, e 2.45 su Gazzabet. Chiuse invece le giocate per la Salernitana, Sempre piu' sola in fondo alla classifica a ben 11 lunghezze dalla zona salvezza.

La serie A sta' per emettere i primi verdetti quando mancano nove giornate al termine del campionato. è probabilmente la lotta salvezza più aperta di sempre, con ben otto squadre in lotta per evitare la serie cadetta, solo la Salernitana sembra oramai nel baratro, distante ben undici lunghezze dalla quart'ultima posizione. Vediamo insieme come cambiano le quote retrocessione sui vari siti di scommesse: A comandare il treno di otto squadre è il Lecce, che con la vittoria di Salerno allunga in testa al gruppo, fa levitare la propria quota salvezza a 5.00 su Sisal, 4.50 su Snai e 4.00 su Gazzabet.