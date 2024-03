Rugby giovanile ad Alghero: L'Amatori in campo per promuovere inclusione, crescita e passione per lo sport





Mario Riu, professore di educazione fisica e assistente allenatore, sottolinea l'importanza di esercizi focalizzati sulla resistenza e sulla coordinazione per i giovani atleti, evidenziando come l'età giovanile sia cruciale per instillare discipline sportive e valori fondamentali.





Michele Canulli, allenatore dell’under 10, nonché capitano della prima squadra dell'Amatori Rugby Alghero punta ad aumentare il numero di tesserati, lavorando con costanza e determinazione per attrarre sempre più giovani nel meraviglioso mondo del rugby.





I giovanissimi atleti, tutti undicenni, tra cui Giada, Papa e Santiago, per citarne solo alcuni, raccontano in sintonia con tutti i compagni delle loro esperienze positive nel club, evidenziando l'importanza del gioco di squadra, del divertimento condiviso e della sensazione di appartenenza. Questi giovani apprezzano non solo l'aspetto competitivo del rugby, ma anche i valori di amicizia e sostegno reciproco che il gioco insegna. Una frase risuona nelle loro parole e che condividono tutti: "il rugby è l'unico sport dove la vittoria passa tra le mani del proprio compagno".





Le testimonianze di genitori e familiari, come quelle di Janine, Loredana e Valentina, rafforzano ulteriormente il concetto di rugby come uno sport di inclusione e di grande valore educativo, in grado di accogliere tutti senza distinzioni e di offrire un ambiente di crescita positivo.





Matteo Toniolo, a capo del progetto di sviluppo giovanile dell'Amatori Rugby Alghero, sottolinea l'importanza dell'introduzione dello sport nelle scuole e delle attività di reclutamento per coinvolgere i giovani, con l'obiettivo di trasmettere la gioia e la passione per il rugby. Il progetto si impegna a creare un ambiente inclusivo e accogliente per tutti i giovani, indipendentemente dalla loro fisicità, con un'attenzione particolare alle categorie fino all'under 12, dove non esistono differenze di nessun genere.





Il club non solo forma giovani atleti, ma li prepara anche a vivere esperienze uniche, come quella vissuta il 9 marzo quando hanno assistito alla partita del Sei Nazioni tra Italia e Scozia allo Stadio Olimpico di Roma, un evento che ha significativamente accresciuto l'entusiasmo e la passione per questo sport. Questo evento, insieme agli sforzi continui del club, sottolinea l'importanza del rugby non solo come attività sportiva, ma anche come mezzo per sviluppare valori significativi, creare legami e promuovere l'inclusione.





Il messaggio finale dell'Amatori Rugby Alghero è chiaro: il rugby offre più che semplici opportunità di gioco; promuove valori fondamentali che possono formare uomini e donne migliori nel mondo. Con un forte impegno nei confronti dell'inclusività e della crescita sia sportiva che personale, il club si posiziona come un pilastro nella promozione del rugby giovanile, invitando giovani atleti e le loro famiglie a unirsi a questa grande famiglia sportiva

L'Amatori Rugby Alghero si impegna attivamente nella promozione del rugby giovanile e mini rugby, con un occhio di riguardo verso l'inclusione e la diversità. Gli allenamenti si svolgono il martedì e il giovedì per le categorie under 10 e under 12, sotto la guida di allenatori dedicati e appassionati come Margherita Tsatsaris, Mario Riu e Michele Canulli. Tra gli allenatori la prima a parlare è Margherita Tsatsaris: "I nostri obiettivi per i giovanissimi sono quelli in primo luogo di una crescita sportiva e umana. Giocando a rugby i ragazzi imparano dei valori fondamentali come quelli del rispetto per i compagni, gli avversari e l'arbitro."