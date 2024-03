Il settore giovanile della Gymnasium ha riservato più ombre che luci nell'ultimo weekend di campionato

Per quanto riguarda l'Under 14, la squadra ha fatto il suo esordio nella seconda fase del campionato. Nonostante una prestazione combattiva, si è dovuta arrendere con il punteggio di 1-3 contro la squadra Silvio Pellico 3P A. È evidente la necessità di lavorare su alcune lacune per potenziare il gioco di squadra e la tattica in vista delle prossime partite.





L'under 18 è incappata in una pesante sconfitta per tre a zero in casa contro ASD Sorso Volley mentre la squadra della seconda divisione femminile ha perso di misura per 2 a 3 fuori casa contro la Time Out Monti.





Infine, l'Under 13 ha affrontato una sfida ardua, cedendo di fronte all'Asd Sorso Volley con un netto 0-3. La squadra è chiamata a raccogliere l'esperienza e a trasformare questa sconfitta in un'opportunità di crescita. La società esprime fiducia nei confronti di tutte le giovani atlete e degli staff tecnici, sicura che il lavoro svolto porterà a miglioramenti visibili e soddisfazioni future.

Nel weekend del 16 e 17 marzo 2024, le squadre Under della Pallavolo Gymnasium Alghero hanno disputato incontri importanti per le rispettive fasi dei campionati. L'Under 16 ha brillantemente concluso le proprie gare della seconda fase, affermandosi con una vittoria per 3-0 contro la squadra Geminii. Questo risultato ha garantito la qualificazione alle semifinali, dove la nostra formazione si confronterà con la prima classificata dell'altro girone.