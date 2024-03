Fine settimana dolceamaro per il settore giovanile dell'Amatori Rugby Alghero

Nonostante ciò, la decisione di giocare comunque ha portato a una partita non ufficiale in cui l'Alghero ha scelto di adeguarsi, giocando con soli 12 uomini. Questa circostanza non ha impedito ai giovani grifoni di dominare l'incontro, con touche e mischie saldamente in loro possesso. L'aggiunta di Bogliani nel ruolo di mediano di apertura ha permesso alla palla di viaggiare ampiamente e di garantire spettacolo, supportato da un sostegno costante e da una disciplina ineccepibile, portando a un risultato finale di 14 a 49. Merita una menzione particolare l'ottima prestazione di Rizzo al primo centro e di Brunzu in seconda linea, quest'ultimo autore di tre mete.





L'Under 16 ha affrontato una sfida difficile, sempre a Oristano contro il Sinnai. Nonostante un primo tempo giocato in equilibrio, la squadra ha ceduto con un punteggio di 41 a 14. Le assenze numerose dovute a malattia e una panchina non disponibile hanno pesato sul rendimento dei giovani atleti, alcuni dei quali erano in campo nonostante fossero ancora in fase di convalescenza. Questi incontri sono stati un test importante per i giovani rugbisti, fornendo lezioni preziose sia in termini di spirito di squadra che di resilienza individuale. L'Amatori Rugby Alghero è fiero della passione e dell'impegno dimostrati dai suoi atleti e rimane fiducioso nelle loro capacità di crescita e miglioramento.

Un weekend di luci e ombre per il settore giovanile dell'Amatori Rugby Alghero, che ha visto l'Under 18 imporsi con autorevolezza, mentre l'Under 16 ha incontrato ostacoli. L'Under 18 ha viaggiato verso Oristano per confrontarsi con la compagine del Sinnai. La partita è stata assegnata a tavolino a favore dell'Alghero a causa della mancanza del numero minimo di giocatori da parte dei padroni di casa.