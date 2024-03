La Web Project Sottorete affronta con coraggio la Silvio Pellico: una sconfitta che non spegne gli animi

Nonostante la sconfitta per 1-3, la squadra di casa ha lasciato il segno con una prestazione di grande combattività e tenacia. I parziali della partita (20/25, 19/25, 26/24, 23/25) testimoniano una gara accesa e ricca di colpi di scena, con la Web Project Sottorete che ha saputo imporsi nel terzo set, mostrando spirito di resistenza e una ferma volontà di lottare fino all'ultimo.





La sconfitta viene vista come un'opportunità di apprendimento dal team, che già guarda alle prossime sfide con spirito rinnovato e la consapevolezza di poter affrontare qualsiasi avversario con determinazione e impegno. L'allenatore della Web Project, Fabio Guido, ha commentato: "La gara è andata discretamente, non possiamo lamentarci nonostante la sconfitta per 3 a 1. Nei primi due set partivamo bene, ma alle prime difficoltà abbiamo subito l'offensiva della Silvio Pellico. Nel terzo set, siamo riusciti a tenere il passo e a vincere un bel set." Continua il mister - "Una bella gara, nonostante troppi errori, ma i ragazzi stanno migliorando e crescendo, il che mi conforta e mi fa ben sperare. La prossima settimana ci attende una sfida impegnativa a Sassari contro la Punto Volley, seconda in classifica. Se restiamo ordinati, possiamo fare bene. Ora mi interessa soprattutto la crescita dei giovani, creando una base solida per farci tornare all'apice della pallavolo regionale."

La Palestra delle Scuole Medie M. Carta di Via Malta è stato teatro di una vibrante giornata di pallavolo, con la Web Project Sottorete impegnata nella 14ª giornata del campionato di Serie D Regionale Maschile, Girone B, contro La Silvio Pellico.