Successo fondamentale per l'Amatori Rugby Alghero - Cronaca di una vittoria

La partita si è conclusa con il punteggio di 32 a 21 a favore della squadra di casa. Il match si è svolto in condizioni climatiche ottimali, con un pomeriggio soleggiato e temperature intorno ai 16 gradi, e il campo si è presentato in discrete condizioni.





Circa 250 spettatori hanno assistito alla competizione. La cronaca dei punti è la seguente: al 12° minuto l'Amatori Rugby Alghero ha aperto il punteggio con una meta di Stavile, trasformata da Delli Carpini. Segue una meta da punizione al 15° minuto, consolidando il vantaggio iniziale. L'Amatori & Union Milano ha risposto con una meta di Grossi al 18°, trasformata da Riva. Al 20° minuto, un calcio piazzato di Delli Carpini ha incrementato il distacco, seguito dalla meta di Spirito trasformata da Delli Carpini al 32° minuto. Il primo tempo si è chiuso con un vantaggio significativo per l'Amatori Rugby Alghero. Nel secondo tempo, Milano ha segnato con Selimovic al 8° minuto, trasformata da Riva, ma l'Amatori Alghero ha tenuto testa con una meta di Calabrò al 10° e un calcio piazzato di Delli Carpini al 39°.





Il match ha visto tre cartellini: Elemi (9° pt.), Tveraga (6° st.) e Stavile (38° st.). Il roster dell'Amatori Rugby Alghero ha incluso: Cipriani, Calabrò, Delrio, Delli Carpini, May, Mauriziano, Fusco, Donovan, Canulli (cap.), Esposito, Stavile, Fall, Cincotto, Spirito, Chalonec, con le sostituzioni Peana, Deligios, Fusco, Donovan, Canulli, Esposito, Tveraga, Marchetto, Quiroga e Capozzucca. L'allenatore Marco Anversa ha guidato la squadra verso questo risultato importante. La squadra di Milano, allenata da Marco Pietro Pisati, ha visto la partecipazione di Bandera, Dunde, Mazzotta, Maresca, Casarin, Riva, Elemi, Mastromauro, Demolli, Grossi, Garbelotto, Selimovic, Curti, Guidetti e Pisani, con le sostituzioni Zoli, Rolli, Romano e Carozzo. L'arbitro della partita è stato Gabriel Chirnoaga, coadiuvato dagli assistenti Bertocchi e Dui.





L'Amatori Rugby Alghero ha ottenuto 5 punti in classifica da questo match, mentre l'Amatori & Union Milano non ha guadagnato punti. Michele Canulli è stato nominato Man of the Match. L'Amatori Rugby Alghero ha espresso soddisfazione per la vittoria, che rappresenta un passo significativo nella competizione e permette di lasciare l'ultimo posto in classifica. L'impegno è ora rivolto al prossimo incontro, che si terrà a Parma.

Alghero, 17 marzo 2024 - Si è tenuta presso il Campo Rugby Maria Pia di Alghero, domenica 17 marzo 2024 alle ore 14:30, la 17° giornata del Campionato di Serie A, Girone 1, che ha visto l'incontro tra l'Amatori Rugby Alghero e l'Amatori & Union Milano.