La Pallavolo Gymnasium Alghero conquista una vittoria cruciale in trasferta





Affrontando l'ASD Orion Sassari, le ragazze hanno mostrato spirito di squadra e tenacia, prevalendo per 3-1 in una sfida combattuta fino all'ultimo punto. La competizione, che ha avuto luogo presso la Palestra Scuola Media n.12 - Via Togliatti a Sassari, si è conclusa con i seguenti parziali: 28-30, 25-12, 17-25, 24-26.





Il roster della Pallavolo Gymnasium Alghero ha dimostrato di essere una macchina da punti ben oliata, con prestazioni notevoli. La squadra si prepara ora a proseguire il suo cammino nel campionato, con l'intento di mantenere e superare gli attuali livelli di gioco. Questa vittoria esterna rafforza la posizione del Gymnasium Alghero in classifica classifica e infonde fiducia per le partite future.

