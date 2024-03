Spettacolo all’Olbia Arena per il Campionato regionale sardo di motocross

Frutto dell’impegno del Motoclub Olbia MX, in collaborazione con gli Assessorati allo Sport e ai Grandi Eventi del comune di Olbia, la tappa gallurese si candida a diventare un appuntamento fisso in città anche per le prossime edizioni del Campionato. “È stato bellissimo - dichiara, non senza tradire l’emozione, il presidente del Motoclub Olbia MX Massimo Monaco -. Basti pensare al numeroso pubblico che ha assistito alle gare. Sono convinto che il prossimo anno saremo ancora una volta qua”. “C’è stato un importante lavoro di squadra da parte dei ragazzi del Motoclub - sostiene l’assessore ai Grandi Eventi del comune di Olbia, Marco Balata -. Quando c’è la passione gli ostacoli si superano e io sarò al loro fianco per far sì che questo sport possa crescere in maniera determinante in città”.





Di seguito la classifica: Mx assoluto 1. Bruno Setzi 2. Alessio Fois 3. Marcello Disetti MX1 1. Bruno Setzi 2. Marcello Disetti 3. Andrea Careddu MX2 1 Alessio Fois 2 Michele Nicolai 3 Alex Andreis Classe 65 debuttanti 1 Marco Leon Balata 2 Ettore Barabino 3 Maya Achenza Classe 65 cadetti 1 Daniele Corda 2 Samuele Cugusi 3 Michele Farris Classe 85 senior 1. Cesare Vittorio Piga 2. Gabriele Piras 3. Andrea Demurtas Classe 85 junior 1 Francesco Grosso 2 Samuel Soro 3 Antonio Fiori Classe 125 senior 1 Alessandro Piras 2 Andrea Ticca 3 Andrea Piredda Classe 125 junior 1 Samuele Piredda 2 Alex Gruber 3 Mattia Piredda

Oltre cento piloti hanno dato spettacolo fin dal mattino in un’Olbia Arena trasformata per l’occasione in una grande pista da cross progettata da Marco Bulleri e realizzata da Alex Andreis. Domenica 17 marzo il Campionato regionale sardo di motocross si è aperto ufficialmente con la tappa di Olbia registrando un ottimo successo di pubblico. Un momento storico per la città che attendeva il ritorno di questo appuntamento da ventisette anni, quando la gara si tenne a Bados. A darsi battaglia, regalando un grande show di pura adrenalina commentato fino al tardo pomeriggio da Marco Pintus, piloti esperti e giovani promesse del minicross. Tra gli olbiesi che hanno guadagnato l’oro Bruno Setzi nella categoria MX assoluto e MX1, Samuele Piredda nella classe 125 junior e Marco Léon Balata nella classe 65 categoria debuttanti.