Incredibile successo della Dinamo contro Brescia - 106 a 101 a Sassari

Un match, quello in oggetto, portato a casa con una vittoria, dopo un tempo supplementare giocato su livelli altissimi, che ha fatto brillare gli occhi a tutti i supporter biancoblù, i quali possono guardare i prossimi (difficili) impegni della formazione isolana con rinnovata fiducia. Un successo, quindi, ottenuto dal Banco in codesto incontro, che permette al roster sassarese di “risalire”( ulteriormente) in classifica e che pone le basi di un proseguo di Stagione indubbiamente più “tranquillo” rispetto a quello che si poteva prefigurare qualche domenica fa. Degne di considerazione, nelle fila della formazione presieduta dal dott. Stefano Sardara, le prestazioni fornite in questo match dal play Jefferson, dal centro senegalese (di formazione italiana) Ousmane Diop, e dall’ala statunitense Tyree autori rispettivamente di 17, 20 e 26 punti messi a referto alla fine della contesa. In merito alla gara, primo quarto disputato dalla compagine sassarese in maniera veramente straordinaria, dove soprattutto un Charalampopoulos in stato grazia permetteva alla Dinamo di “piazzare” un parziale (7-0) che coglieva di sorpresa la formazione capitanata dall’ottimo Amedeo Della Valle.





Un periodo, quella trattato in questo momento, che vedeva- innanzitutto- un immediato “riscatto” della compagine lombarda (17-12 dopo circa di gioco) e che successivamente la Dinamo (grazie a un Diop particolarmente efficace) era in grado di chiudere sul 26-20 al fischio di sirena, che sanciva la fine della gara per quanto concerne il primo quarto. Alla ripresa delle ostilità, nonostante una Dinamo particolarmente efficace nei primissimi istanti di gioco, la Germani era in grado piano piano di ridurre, non solo, il divario subito, ma anche di “sorpassare” il roster isolano sul risultato di 33-34 quando siamo a circa metà della seconda frazione. Con il passare dei minuti- tuttavia- il Banco, consapevole dell’importanza dell’impegno, grazie ad una serie di “bombe” di pregevole fattura, si rifaceva sotto, “arrivando” all’intervallo con un vantaggio di 5 lunghezze (53-48 in termini di punteggio). Al rientro delle due squadre in campo dopo l’intervallo lungo, la Dinamo- forte del suo caloroso pubblico- entrava sul parquet con rinnovato vigore infatti, era capace non solo di mantenere il vantaggio precedentemente accumulato, ma anche di incrementarlo portando la gara sul risultato di 67-60 al 26° minuto. Match, quello ora all’esame, che da qui al fischio di sirena del terzo periodo è stata una vera e propria debacle per la squadra sarda, visto che il team lombardo mette a segno un “break” di 16-3 che riporta la Pallacanestro Brescia in vantaggio. Il risultato alla fine del terzo periodo “recita” Dinamo Sassari 72-Germani Brescia 76. Nell’ultima parte di gara, gioco veramente efficace la formazione lombarda, dato che all’inizio essa amministrava bene l’esiguo divario conseguito e, in seguito, lo portava fino alla doppia cifra (86-76 in termini di punteggio) quando mancano pochi minuti al termine della contesa. Differenza di punteggio, quella appena citata, che sembrava porre i “titoli di coda” ad un match, dove la Dinamo (almeno per quasi tre quarti) si era comportata in maniera egregia. Quando, però, tutto pareva perduto, il Banco aveva una reazione inaspettata e “rabbiosa”, che le permetteva di portare la gara all’overtime sul risultato di 89-89. Nei primo tempo supplementare Sassari, sicuramente sulle ali dell’entusiasmo otteneva, addirittura, un vantaggio di 7 punti, che (anche se eroso negli ultimi istanti dalla Germani) le consentiva di portare a casa un’importantissima vittoria per le sorti del campionato. In chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della Dinamo. Questo avverrà, a Trento, il 23 marzo 2024 alle ore 20.30 contro il roster locale allenato dall’ottimo tecnico Paolo Galbiati.

Incredibile successo quello ottenuto- poche ore fa- dalla Dinamo Sassari contro la fortissima Germani Brescia. Un match, svoltosi al PalaSerradimigni e terminato sul risultato di 106-101 in favore del roster allenato dal tecnico bosniaco Nenad Markovic, in cui la compagine sassarese è stata, eccetto per il terzo periodo (concluso sul risultato di 19-28), sempre sul “pezzo”, anche quando si trovava con dieci punti di svantaggio a pochi minuti dal fischio di sirena che decretava la fine delle ostilità.