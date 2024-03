L'Ancona interrompe la serie vincente della Torres - 1 ad 1 al "De Cornero"

D’altro canto, il team anconetano capitanato dall’esperto centrocampista Emanuele Gatto si è dimostrato, nel corso della contesa, molto unito e “quadrato”, in grado non solo di "capitalizzare" al massimo l’unica occasione della prima ora di gioco, ma “rischiando” anche di portare a casa la gara con una vittoria, che sicuramente avrebbe lasciato molto amaro in bocca all’intera formazione sarda. Un pareggio, quello ottenuto- poche ore fa-dalla compagine rossoblù del nord Sardegna, che da una parte “allontana” la squadra sassarese dalla capolista Cesena (ora distante 11 punti) e che d’altro consente un “piccolo” riavvicinamento della più diretta inseguitrice (la Carrarese), staccata, costei, (al momento attuale) di “appena” 9 lunghezze. In merito alla gara, nonostante una partita- tutto sommato- combattuta sin dai primissimi minuti di gioco, dove le due squadre si fronteggiavano a viso aperto, senza risparmiarsi e lottando su ogni pallone, le occasioni migliori della prima frazione erano(quasi) essenzialmente di marca rossoblù.





Degne da segnalare, a tal proposito, ad inizio match( al 2° e al 17°minuto per la precisione) le due situazioni capitate al “navigato” attaccante Luigi Scotto, il quale prima con una conclusione “azzardata” e, in seguito, con un ottimo tiro da fuori area impegnavano il talentuoso estremo difensore della formazione marchigiana Parucchini. Proseguo del match favorevole- come abbiamo precedentemente affermato- alla squadra presieduta dal noto Stefano Udassi, la quale- al 23°- non sapeva sfruttare a dovere una triplice occasione da gol che vedeva protagonisti prima la “punta” Fischlanner (che non arriva sulla sfera), poi il noto centrocampista Mastinu (conclusione di controbalzo, quella eseguita dal numero 21 del team sardo) e infine il talentuoso difensore italiano( di origini etiopi) Eyob Zambataro, che con conclusione a giro “spediva”, al termine della suddetta azione, la sfera fuori dallo specchio della porta difesa dal sempre attento portiere del team biancorosso. Con il trascorrere dei minuti, l’Ancona- certamente consapevole dell’importanza della gara e “spinta” dal suo meraviglioso pubblico- poneva in essere l’unico “brivido” occorso alla compagine sarda in questa prima parte dell’incontro. Al 27°, infatti, l’attaccante Giampaolo “scoccava” un tiro verso la porta sassarese, che veniva intercettato in scivolata (con grande tempismo) dall’ottimo Dametto. Non registrando altre azioni di gioco di particolare pericolosità da qui al termine della prima frazione di gioco, i primi 45 minuti dell’incontro si concludevano in perfetta parità. Ancona 0- Torres 0.





Al rientro delle squadre in campo dopo l’intervallo, meritevole certamente di menzione il vantaggio praticamente immediato (al 52°) della formazione isolana con il “solito” Dametto, che (servito dal centrocampista Giorico) metteva la sfera alle spalle dell’incolpevole portiere avversario Parucchini con un colpo di testa. Compagine sarda, inoltre, ancora protagonista pochi istanti dopo (al 62°) con l’attaccante Ruocco, il quale( bravo e fortunato nella circostanza), dapprima eseguiva una conclusione di notevole pregio respinta dall’estremo difensore anconetano e, nella stessa azione, serviva a Fischlanner(tramite l’ottimo Zecca) un pallone, dove l’ex giocatore del Catanzaro non arrivava. Per quanto concerne l’ultima parte del match, questa risultava indubbiamente avvincente e ancor più ricca di emozioni. Infatti, prima la compagine allenata dall’esperto Gianluca Colavitto perveniva al pareggio con un’incornata del centrocampista francese (di origini maliane) Coli Saco al 68° minuto e, poco dopo (siamo al 84°), poteva ottenere un’insperata vittoria, grazie al tiro eseguito dall’attaccante (neo entrato) Antonio Energe. Giocatore, il classe 2000, che- nella codesta circostanza- si vedeva respingere (proprio sulla linea) la conclusione dall’ottimo Dametto. Una gara-quindi- quella in oggetto, che terminava- di lì a pochi minuti- e che si concludeva- come abbiamo precedentemente affermato- in parità. Ancona 1- Torres 1. In chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo appuntamento della compagine isolana. Questo avverrà allo Stadio “Vanni Sanna” il 23 marzo 2024 alle ore 17.30 contro l’ostica Vis Pesaro allenata dal mister Simone Banchieri.

