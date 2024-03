L'Amatori Rugby Alghero torna alla vittoria: 32 a 21 contro Milano

Questa vittoria è un trampolino di lancio, un momento di puro entusiasmo da cui attingere energia per le prossime sfide, consapevoli che la strada verso la salvezza è ancora lunga e in salita.





Nonostante la difficile stagione, la squadra mostra di avere lo spirito e la tenacia per affrontare le prossime partite, con il prossimo incontro in programma a Parma.





La gioia e l'unità mostrate nella foto post-gara sono la chiara immagine di un gruppo che celebra la propria resilienza e il proprio spirito di squadra, pronti a lottare fino all'ultimo per i loro colori.

L'Amatori Rugby Alghero festeggia una vittoria tanto attesa e significativa, superando i rivali dell'Amatori & Union Milano con un punteggio di 32 a 21. Il successo, ottenuto davanti ai loro affezionati tifosi a Maria Pia, rappresenta non solo tre punti in classifica ma anche una svolta morale per la squadra, che ora può lasciarsi alle spalle l'ultimo posto in classifica.