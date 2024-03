Editoriale del Direttore Demuru a margine della sconfitta di Monza

Oltre agli assenti dell’ultima ora, Mina, Gaetano, ai rossoblù è mancato il gioco, quella rabbia e quella determinazione che non può restare teoria e solo sulla carta. Se ci si vuole salvare occorre ben altro. Troppi i palloni sprecati e lanci lunghi indirizzati a nessuno da parte dei difensori senza passare dai centrocampisti. Makoumbou e Jankto hanno fornito una prestazione impalpabile e spesso sono rimasti fuori dalle geometrie e dalla partita. Nandez ha mostrato grande volontà ma anche molta confusione. Gli attaccanti non l’hanno mai vista e solo in una occasione, Lapadula, è riuscito, con una girata al volo, a realizzare la rete che poteva valere il pareggio.





Il VAR ha stabilito che il centravanti era in fuorigioco. Shomurodov ha girato a vuoto, ha combattuto ma non ha ripetuto la prestazione fornita contro la Salernitana. E soprattutto il centrocampo ha perso il duello con la fisicità e la qualità di quello del Monza. Zappa ha sbagliato tutti i cross possibili, Augello ha giocato col freno a mano tirato e non ha mai inciso sulla sua corsia di competenza. Deiola è arrivato spesso secondo sulla palla e ha perso più di un contrasto. Il centrocampista combatte, fa il lavoro sporco, ma da lui non si può pretendere qualità e precisione. I cambi e l’ingresso in campo di Oristanio e Prati, nella ripresa, e quelli successivi di Azzi e Kingstone e poi Viola non hanno inciso. Anzi nei cinque minuti di recupero si è giocato pochissimo e sono emersi tutti i limiti tecnici e caratteriali nella gestione della palla. Passaggi sbagliati con una lettura delle situazioni poco lucida e scelte approssimative nella lettura del gioco. Lo scenario è questo. Un vero peccato.





Il Cagliari dovrà lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. E ha un vantaggio enorme rispetto alle altre concorrenti. Il gruppo è solido e ha il sostegno del pubblico e di tutto l’ambiente. Dopo la sosta sarà una Pasquetta di fuoco. Il 1 aprile alla Domus Arena, alle 15.00, arriverà il Verona. Una delle tante finali. Un’occasione importante da non fallire. Il Cagliari padrone del suo destino. Sarà importante recuperare gli infortunati e riprendere la corsa. La classifica è corta e nelle parte bassa si gioca un altro campionato. Nel raggio di quattro punti sette squadre lotteranno per non retrocedere. Vietato sbagliare.

Zero tiri in porta, uguale zero punti. A Monza arriva la sconfitta che non ti aspetti. Non bastano i 2400 tifosi a trascinare la squadra rossoblù. Il Cagliari interrompe la serie positiva di quattro risultati consecutivi e resta a quota 26. Al “U-Power Stadium” finisce 1-0 con un gol su punizione di Maldini. È una sconfitta pesante che conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, che ci sarà da soffrire. La delusione è grande. Troppo compassati e lenti gli uomini di Ranieri che soffrono la brillantezza e l’organizzazione della squadra guidata da Palladino.