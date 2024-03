Lapadula: “Abbiamo giocato col giusto atteggiamento. Purtroppo non siamo riusciti a segnare”

Il gol annullato? Peccato per il fuorigioco, sarebbe stato un gol bellissimo e soprattutto importante per la squadra, andiamo avanti con grande fiducia, ottimismo e unità di intenti”. È cambiato qualcosa nella corsa alla salvezza? “Guardiamo in casa nostra, non agli altri risultati o alle squadre con cui concorriamo. Ogni gara pesa tanto, ci sono sempre in palio tre punti preziosi e ogni sfida va affrontata con lo spirito migliore: seguiamo il mister, è il nostro punto di riferimento, siamo tutti uniti per inseguire l’obiettivo, sicuramente oggi potevamo sfruttare meglio quanto prodotto incidendo di più in zona gol, non ci siamo riusciti e torniamo a casa delusi per questo”.





Quindi un accenno ai tifosi. Anche a Monza erano in tremila: “Non mi stupisco più dei nostri tifosi, sono meravigliosi: è un piacere e un onore rappresentare questi colori, oggi avevamo accanto un intero popolo che si è fatto sentire, sarebbe stato bello regalare dei punti, non ci siamo riusciti e speriamo di rifarci già dalla prossima anche con l’aiuto della gente e della loro passione”.

Gianluca Lapadula parla dopo la sconfitta del Cagliari a Monza:“L’atteggiamento giusto c’è stato, tutti abbiamo dato il massimo, purtroppo è mancato il risultato e siamo rammaricati. Ora testa all’Hellas Verona, pensiamo al prossimo impegno, anche se diversi di noi andranno a giocare con le rispettive Nazionali. Non siamo riusciti a trovare il gol in particolare una volta andati in svantaggio, volevamo dare continuità di risultati e dispiace esserci fermati.