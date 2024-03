Dopo 4 risultati utili consecutivi il Cagliari cade a Monza. Ranieri: “Non cambia nulla in prospettiva”

La trattativa che dovrebbe portare a maggio l’ingresso del nuovo socio di maggioranza (Oriental Capital Partners) non cambierà il legame con il Monza perché Galliani resterà anche con il nuovo progetto (Fininvest rimarrà come socio di minoranza). La partita non decolla nella prima mezzora. Per vedere qualcosa di interessante bisogna attendere il minuto 31. Lapadula calcia una punizione da ottima posizione e il suo sinistro finisce di poco largo. In questa fase si fa preferire il Cagliari. Al 36’ corner di Nandez e colpo di testa di Dossena sul fondo. Ma la perla deve ancora arrivare ed è il gol del Monza. Minuto 42, punizione ottenuta da Mota Carvalho: sul pallone Maldini che con il destro calcia forte e preciso appena sotto la traversa, la palla la colpisce e sbatte oltre la linea. L’orologio dell’arbitro Marcenaro segnala che la sfera è entrata tutta ed è gol. Monza avanti. Il Monza si sveglia e dopo un paio di minuti potrebbe raddoppiare. Cross di Pessina, Mota Carvalho di testa sfiora il gol. Finisce così il primo tempo.





Si riparte senza Makoumbou e Jankto nel Cagliari: dentro Prati e Oristanio. Ranieri passa al 4-3-3 con il tridente Oristanio-Lapadula-Shomurodov. Al 5’ il Monza punge. Cross di Colpani da destra, Mota Carvalho taglia sul primo palo e in maniera sporca colpisce mandando fuori di poco. Al 18’ doppio cambio per il Monza: fuori Mota Carvalho e Maldini, dentro Gagliardini e Zerbin (quest’ultimo dopo 4 panchine di fila e zero minuti). Proprio appena dopo i cambi il Cagliari va a un passo dal pareggio con Deiola che scarica un destro violento dal limite deviato da Bondo in corner in maniera decisiva. Al 23’ viene annullato per fuorigioco il gol di Lapadula che aveva girato splendidamente in acrobazia oltre Di Gregorio. Al 29’ fuori Colpani e Birindelli, dentro Valentin Carboni e Caldirola.





Al 37’ è tempo di Colombo che prende il posto di Djuric. Un minuto dopo enorme occasione proprio per il 9 brianzolo. Valentin Carboni recupera palla, lancia nello spazio Colombo che davanti a Scuffet sceglie un improbabile scavetto. Ne esce un triste pallone che finisce sul fondo lentamente e lontano dalla porta. Ranieri inserisce Kingstone e Azzi per Shomurodov e Augello. Poco dopo dentro anche Viola, per Deiola. Al 3’ di recupero Colombo calcia forte sul primo palo, Scuffet devia in corner. La pressione sarda non cambia il risultato. Ranieri si ferma a Monza ed alla fine dichiara: “Questa sconfitta non cambia nulla nel nostro percorso”. La lotta per salvarsi sarà ancora lunga.

Una sconfitta per il Cagliari che arriva dopo quattro risultati utili consecutivi. Il Monza vince con una perla su punizione di Daniel Maldini e infila la seconda vittoria di fila. Prima da titolare proprio per Maldini nel 4-2-3-1: il giovane fantasista arriva dal gol di Genova e da prove convincenti. Ranieri risponde spedendo subito in campo Shomurodov, reduce dalla doppietta alla Salernitana. Dopo pochi minuti dall’avvio della partita parte il coro “Galliani uno di noi” dalla Curva Pieri, il cuore del tifo più caldo del Monza. E poi gli applausi dell’intero “U-Power Stadium” con l’a.d. brianzolo che si alza e ricambia i tifosi.