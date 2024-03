I Pronostici di MR SIMON per la 29ª Giornata di Serie A

Il Cagliari arriva da due vittorie importanti, mentre il Monza in casa ha un buon record contro i rossoblù. Il nostro pronostico si orienta verso un pareggio, con il segno X quotato a 3.50 su bet365. Risultato esatto previsto: 1-1, a quota 6.50. Roma vs Sassuolo si gioca domenica 17 marzo alle 18:00, arbitrata dal signor Manganiello. La Roma, rinfrancata dal successo in Europa League, affronta un Sassuolo contro cui ha faticato negli ultimi anni. Tuttavia, sotto la guida di Daniele De Rossi, i giallorossi hanno mostrato grande potenziale offensivo. Prevediamo una partita con più di 2.5 gol, quotata 1.60, e un risultato esatto di 3-1 per la Roma, a quota 11.00. Inter vs Napoli, il clou della giornata, si svolge domenica 17 marzo alle 20:45 con l'arbitraggio del signor La Penna. Dopo l'uscita dalla Champions, entrambe le squadre cercano riscatto in campionato. L'Inter, in particolare, è in una striscia positiva impressionante e mira a consolidare la sua posizione. I partenopei, guidati da CalZona, non saranno avversari facili, ma noi puntiamo sulla vittoria dell'Inter, con il segno 1 quotato a 1.57. Risultato esatto: 2-1 per l'Inter, quotato a 8.50. Un augurio di buon campionato a tutti gli appassionati di calcio e ai nostri lettori. E ricordate: giocate sempre responsabilmente!

Con la pausa per le nazionali alle porte e i campionati europei in Germania che si avvicinano, la Serie A entra in una fase cruciale della stagione. Tra la lotta per un posto nelle coppe europee e la battaglia per non retrocedere, ogni partita può essere decisiva. Ecco la nostra TRIS per la 29ª giornata, con analisi e pronostici dettagliati per gli appassionati e i lettori della Gazzetta Sarda. Monza vs Cagliari, in programma sabato 16 marzo alle 15:00 con arbitro il signor Marcenaro. Questo incontro promette grande equilibrio, come dimostrato dalle statistiche: su 13 sfide, ben 8 sono terminate in pareggio.