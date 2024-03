Cagliari a Monza falcidiato dagli infortuni. Non convocati Mina e Gaetano

Un modo come un altro per coinvolgere da vicino la tifoseria, che si è riavvicinata ancor di più dopo le ultime, convincenti uscite. Qualche problemino in formazione: fermo restando che i tre attaccanti appiedati da infortuni vari restano al palo (Luvumbo, Pavoletti e Petagna), anche Mina è rimasto vittima di un risentimento muscolare e non figura tra i convocati. Non ci sarà neppure Gaetano, che nell’ultimo confronto con la Salernitana è uscito claudicante dopo soli 45’ e rimarrà in sede per proseguire il lavoro differenziato. La lista degli indisponibili si è dunque allungata e coloro che mancheranno non sono sicuramente elementi di secondo piano. Ranieri tuttavia ha le alternative adatte, magari proponendo un 4-3-1-2 con Viola che tornerebbe titolare fra le linee a supporto della coppia veloce Oristanio-Lapadula. Da verificare la situazione di Shomurodov il quale, dopo la doppietta di sabato scorso, si candida per una maglia. Al mister l’ardua sentenza.

Azzerate le negatività pregresse, il Cagliari a Monza ha la possibilità di proseguire nella “striscia” senza sconfitte, contro una squadra in salute e che andrà affrontata di petto, senza remore. Nelle ultime quattro gare i rossoblù hanno dato un segnale importante, riversandosi in una posizione di classifica perlomeno più tranquilla. Nulla è ancora deciso in ambito salvezza, però l’avvicinamento a quella quota di 35/36 che dovrebbe essere sufficiente per preservare la categoria prosegue senza indugi. Ranieri ha fatto allenare la squadra alla “Unipol Domus” in un giovedì che ha consentito ai “supporters” di assistere alle prove sul campo della squadra.