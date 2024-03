Stagione dei record. La Torres punta alla promozione in serie B passando per i “play-off”





Considerando serie A, B e i tre gironi della C, quindi le 100 squadre professionistiche del calcio maschile, i rossoblù di Alfonso Greco sono quarti assoluti con 68 punti dopo 31 giornate. In assoluto la più prolifica è l'Inter con 75 punti dopo 28 gare, mentre il Cesena ne ha già ottenuti 77, ma con tre turni in più. Il Mantova, capolista del girone A della Terza Serie, ha ottenuto 74 punti. Tutte le altre stanno sotto la squadra sassarese, persino la Juve Stabia, che con 67 punti comanda il girone C della serie C. Viste le gare ancora da disputare, qualora vincessero sempre Milan e Juventus, oltre al Parma che è primatista in serie B, potrebbero al massimo raggiungere quota 68 alla 31^ giornata. Insomma per la Torres è la stagione dei record.

Una stagione da incorniciare. La Torres sta disputando un torneo di livello, laddove ha sempre occupato le primissime posizioni in classifica. Al momento è al secondo posto nel girone B della serie C e questo già sarebbe un traguardo esaltante. È invece quarta in assoluto considerando i campionati professionistici italiani. La stagione clamorosa della Torres è in numeri che solo tre formazioni riescono a superare.