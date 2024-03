La Klass Coral inarrestabile: Bel successo sul campo del Genneruxi Cagliari

Musso e compagni rimettono la testa avanti nel secondo quarto, mantenendo sempre un buon margine di distanza. Fondamentale l’apporto dei più esperti: Juan Sahud (alla fine autore di 16 punti) ma anche Luigi Cesaraccio e Matteo Monte (entrambi 17 punti). Senza dimenticare l’ottima prova in cabina di regia di Marco Cesaraccio, penalizzato dai 3 falli fischiati nella prima parte di gara e non rischiato al rientro dall’intervallo.





Proprio negli ultimi due quarti la squadra di coach Longano ha legittimato la vittoria, con la massima concentrazione e una grande prova corale. Con il rientro di tutti i giocatori, la Coral ha ancora una maggiore consapevolezza dei propri mezzi e si prepara al rush finale. Con la vittoria di Cagliari sono 20 i punti conquistati sinora ma ci sono ancora tre partite da giocare: questo sabato in casa contro San Sperate, poi i due recuperi contro Oristano Basket e Atletico Cagliari, in programma rispettivamente il 20 e 23 marzo.

A Cagliari, sul difficile campo del Genneruxi, arriva la quarta vittoria consecutiva per la Klass Coral Alghero che può legittimamente aspirare a una migliore posizione in classifica in vista dei play-off. Il match della penultima giornata della fase regolare di Divisione Regionale 1 è terminato 82-65 in favore degli algheresi. La Coral parte subito forte (12-2) ma i padroni di casa non ci stanno e riescono a chiudere in perfetta parità il primo parziale (21-21).