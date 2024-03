Determinazione nel recupero: la Web Project Sottorete affronta la sconfitta fuori casa contro la San Giuseppe Virtus

La contesa, tenutasi all'interno della Palestra Scuola Media n.12 - Via Togliatti a Sassari, ha evidenziato una Virtus capace di gestire meglio i momenti chiave, nonostante la passione e l'impegno profusi dalla Web Project Sottorete. Nel post-partita, l'allenatore della Web Project Sottorete, Fabio Guido, non ha nascosto la sua delusione per come si sono svolti i primi due set: "Gara di alti e bassi," ha commentato Guido, "i primi due set non li abbiamo giocati mentre poi abbiamo vinto il terzo set, il quarto set è stato giocato bene ma alla fine hanno prevalso gli avversari. Siamo arrivati fino al 22 pari ma poi la loro esperienza ci ha punito."





Nonostante il risultato avverso, Guido ha riconosciuto una svolta nel comportamento della sua squadra: "Gli ultimi due set hanno ripagato i primi due set praticamente non giocati, i ragazzi negli ultimi due set hanno seguito le indicazioni tattiche migliorando la prestazione finale della gara." La Web Project Sottorete si trova quindi di fronte al compito di raccogliere gli insegnamenti di questa sconfitta e guardare avanti con ottimismo e spirito di rivincita.





L'allenatore e i giocatori sono determinati a lavorare sodo per rimediare ai propri errori e tornare più forti nelle prossime partite, sapendo di poter contare sul caloroso sostegno dei loro fedelissimi tifosi. Il cammino nel campionato di Serie D è ancora aperto, e la Web Project Sottorete ha già dimostrato di poter superare le avversità con determinazione e coraggio.

La Web Project Sottorete ha affrontato una dura prova nella tredicesima giornata del campionato di Serie D Regionale Maschile - Girone B, perdendo accorto alla San Giuseppe Virtus con il punteggio di 3-1.