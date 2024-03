Samuele Arca convocato nella nazionale italiana di MMA

<Sono entusiasta di aver avuto il riconoscimento che mi permetterà di partecipare ai campionati europei di Belgrado con la nazionale - racconta il fighter turritano - farò del mio meglio per confermare quanto di buono fatto nei match precedenti, mettendo in pratica tutto ciò che ho imparato durante questi anni di duri allenamenti. Nonostante sia il portabandiera della mia società e della mia nazione mi sento comunque tranquillo, già essere arrivato a tanto per me è un privilegio ed un onore e vivrò questa esperienza molto serenamente, consapevole che, comunque vada, mi porterà crescere sotto tutti i punti di vista>. La categoria dove parteciperà Arca ai prossimi campionati Europei sarà quella dei Pesi Gallo (61 Kg) e tra l’altro, è la prima volta che un atleta sardo viene convocato con la maglia della nazionale italiana di Arti Marziali Miste.





Questo risultato è un grande riconoscimento per il lavoro svolto dal Maestro Gianmario Mereu: <È un test molto importante per Samuele- commenta il tecnico sassarese – affronterà i migliori atleti nello scenario internazionale, ma è anche vero che lui dimostra una maturità sportiva che gli garantirà di affrontare i suoi avversari con pari opportunità. Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti dall’atleta nato e cresciuto marzialmente nella nostra Accademia; gli Europei per lui saranno un bel banco prova, comunque vadano porteranno l'atleta sardo a fare un’esperienza importante da aggiungere al suo bel bagaglio nonostante la sua giovane età>. Come riserva di Samuele Arca è stato convocato un altro atleta sassarese, Matteo Doro che milita nelle fila dell’Aurora Mixed Martial Arts.

