La Dinamo continua la serie di vittorie - Battuta la vice capolista Venezia

Un match, quello appena svolto in terra veneta e terminato sul risultato di 78-71 in favore dei ragazzi biancoblù, che da una parte dà continuità al successo ottenuto la settimana scorsa contro la fortissima Virtus Bologna scorsa e che dall’altro permette alla squadra presieduta da dott. Stefano Sardara di tenere ben lontane le squadre presenti nella zona “calda” ora distanti ben 8 punti. Partita, inoltre, quella accaduta al Palasport Tiercio, che ha visto autentici protagonisti, nelle fila del Banco, il centro francese Goumbald e il cestista senegalese -di formazione italiana- Ousmane Diop (autori rispettivamente di 22 e 12 punti messi a referto a fine gara). In merito alla gara, partenza “sprint” della compagine allenata dall’ottimo mister Neven Spahjia capace, nei primissimi di gioco, di portare la contesa prima sul 9-1 (grazie a tre “bombe”) e- in seguito- di subire il “ritorno” del roster isolano, il quale era abile nell’ottenere la parità (13-13), quando eravamo circa a metà del primo quarto. Venezia, tuttavia, con il trascorrere dei minuti si riportava davanti grazie al tiro da 3 punti e ad un ottimo gioco a rimbalzo. Fondamentali, quelli appena menzionati, che consentivano alla formazione veneziana di “chiudere” il periodo sul risultato di 18-17.





Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, la Reyer- forte del suo organico di prim’ordine e approfittando di una Dinamo particolarmente imprecisa nelle conclusioni dalla lunetta- otteneva un vantaggio di 3 punti (29-26) a metà della seconda frazione di gioco. Divario, quello ora citato, che all’inizio veniva annullato dalla formazione isolana, la quale- in seguito- attuava un “sorpasso” che giungeva alla doppia cifra (32-42 in termini di punteggio). Secondo periodo, infatti, che terminava, di lì a pochi istanti, sul punteggio di 36-42 in favore del roster biancoblù. Al rientro delle squadre in campo dopo l’intervallo lungo, era l’Umana ad entrare con più “vena” realizzativa in campo. Infatti il team capitanato dal “navigato” Andrea De Nicolao “piazzava” un parziale (11-2), che faceva giungere il risultato sul 47-42. Differenza di punti, quest’ultima, che veniva- presto- colmata e poi “ribaltata” dal Banco già prima del termine del terzo quarto, che si “chiudeva” sul risultato di 67-60 in favore di Diop e compagni. Nell’ultima frazione un Goumbald in stato di grazia e un ottimo Charalampopoulos permettevano alla compagine isolana di ottenere un vantaggio di 8 punti (66-74 in termini di punteggio), “conservato”, codesto divario, fino al fischio di sirena, che poneva fine all’incontro. Una gara, quella avvenuta tra la fortissima Reyer e l’ottima Dinamo, che si concludeva- come abbiamo precedentemente affermato- sul risultato di 78-71 in favore della squadra sarda. In chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo impegno del Banco. Questo avverrà il 17 marzo alle ore 17.15, al PalaSerradimigni, contro l’ostica Pallacanestro Brescia allenata dal noto coach Alessandro Magro.

Una vittoria (la seconda consecutiva) di primaria importanza quella ottenuta- poche ore fa- dalla Dinamo Sassari nel match che vedeva la formazione sarda opposta alla vice capolista Reyer Venezia.