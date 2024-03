Il Campionato regionale sardo di motocross è pronto a infiammare l’Olbia Arena

La manifestazione, sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana, è supportata da numerosi sponsor del territorio. Si partirà alle 8:30 con le qualifiche, mentre lo start è fissato alle 10:00. L’ultima gara è prevista alle 16:00 e, a seguire, si terranno le premiazioni. L’ingresso per il pubblico è gratuito e all’interno dell’Olbia Arena sarà presente un punto di ristoro. “Siamo felicissimi di riportare in città questa grande manifestazione - dichiara Massimo Monaco, presidente del Motoclub Olbia MX -. Stiamo lavorando sodo per regalare al pubblico olbiese una giornata ricca di adrenalina e divertimento. Negli ultimi fine settimana tanti piloti hanno scelto la nostra pista per allenarsi ed è stato uno spettacolo unico”.





Secondo l'assessoreBalata, la manifestazione di domenica prossima segnerà una nuova epoca peri grandi eventimotoristici all’Olbia Arena che il prossimo giugno ospiterà la seconda edizione degli Internazionali di Supercross: “Olbia si dimostra matura per accogliere ancora una volta lo sport di eccellenza. Puntiamo a far diventare il Campionato sardo di motocross un evento ricorrente nella nostra città”. Per iscriversi c’è tempo fino alla mezzanotte di giovedì 14 marzo. L’età minima per partecipare è otto anni. Informazioni: tel. +39 329 5828560, mail motoclub.mxolbia@libero.it

Si scaldano i motori del Campionato regionale sardo di motocross che domenica 17 marzo, ventisette anni dopo la gara di Bados, ritorna a Olbia. Saltata a causa del maltempo la prima tappa di Sardara, la data in Gallura aprirà a tutti gli effetti la stagione in un’Olbia Arena che per l’occasione si trasformerà in una grande pista da cross. L’evento, con la partecipazione di piloti di primissimo piano da tutta l’Isola e cinque categorie in gara a partire dal minicross (50-65 cc, 85 cc, 125 cc, MX1 e MX2), è organizzato dal Motoclub Olbia MX con il sostegno degli Assessorati ai Grandi Eventi e allo Sport del comune di Olbia guidati, rispettivamente, da Marco Balata ed Elena Casu.