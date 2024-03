Partecipazione dell'Amatori Rugby Alghero al Torneo Interregionale under 16 Rocco Caligiuri

Questo evento ha visto la partecipazione delle rappresentative regionali, tra cui la Sardegna, che si è confrontata con le squadre di Umbria, Marche e la seconda rappresentativa della Toscana. Nonostante la Sardegna non abbia ottenuto vittorie, il torneo ha offerto momenti di grande rugby. In particolare, la partita contro l'Umbria si è rivelata estremamente combattuta: i nostri ragazzi sono stati in vantaggio per gran parte dell'incontro, arrendendosi solo nel finale a causa di una meta decisiva degli avversari. Sebbene il divario fisico con le squadre delle Marche e della Toscana sia stato significativo, la rappresentativa sarda ha dimostrato spirito di lotta e grande impegno.





L'esperienza a Roma è stata di fondamentale importanza per i giovani atleti dell'Amatori Rugby Alghero: Giulio Andreetto, Mattia Meloni, Matteo Viale, Carlo Putzu e Yussef El Bakhadaoui. La loro partecipazione ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra e dello spirito sportivo, contribuendo alla crescita personale e atletica di ciascuno.





Questo evento rappresenta un passo significativo nel percorso di formazione dei nostri giovani rugbisti, offrendo loro un'occasione preziosa per confrontarsi con realtà diverse e mettersi in gioco a livelli competitivi elevati. La partecipazione al torneo interregionale Rocco Caligiuri si inserisce in un programma più ampio di attività di selezione e formazione, finalizzato al riconoscimento e alla valorizzazione dei talenti rugbistici sardi.





Con lo sguardo rivolto al futuro, l'Amatori Rugby Alghero si impegna a proseguire nel suo percorso di sostegno e promozione del rugby giovanile, con la speranza che i suoi atleti possano ottenere riconoscimenti a livello nazionale e continuare a portare in alto i colori della Sardegna nel mondo del rugby.

L'Amatori Rugby Alghero è lieta di annunciare la partecipazione dei suoi giovani atleti under 16 al prestigioso torneo interregionale intitolato a Rocco Caligiuri, svoltosi domenica 10 marzo presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti”.