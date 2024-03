Weekend con risultati misti per le squadre giovanili della Gymnasium Alghero

Nel campionato dell'under 16 entrato ora nella seconda fase, le ragazze della Gymnasium Alghero B venerdì 8 marzo hanno mostrato il loro valore in due incontri. Contro la squadra Asd Empurias Valledoria, le atlete hanno trionfato con un roboante 3-1, dominando i parziali con determinazione e tecnica, salvo un piccolo passo falso nel secondo set che ha comunque acceso ulteriormente la loro competitività. I parziali di 25-11, 15-25, 25-13 e 25-13 dimostrano la loro abilità nel rimanere concentrate e risolute di fronte alle sfide.

La domenica successiva, 10 marzo, ha visto la squadra affrontare l’Asd Orion Volley Sassari B, in una partita che si è conclusa con una sconfitta per 0-3. Nonostante il punteggio non rifletta l'intensità e lo spirito di lotta dimostrato, i set combattuti con punteggi di 23-25, 16-25 e 20-25 hanno fornito importanti lezioni che le giovani atlete sapranno trasformare in opportunità di miglioramento.

L'under 18 ha messo in scena un’esibizione eccezionale, superando l’Asd Punto Sassari Volley con un netto 3-0. La prestazione è stata solida e convincente, con i parziali di 25-11, 25-15 e 25-13 a testimoniare una supremazia tecnica e tattica che lascia ben sperare per il futuro del volley algherese.

Questo weekend di partite ha riaffermato l'impegno del settore giovanile del Pallavolo Gymnasium Alghero nel fornire una formazione sportiva di qualità, enfatizzando non solo le vittorie ma anche l’importanza del saper affrontare con spirito anche le sconfitte.

È stato un fine settimana di intensa attività pallavolistica per le giovanili della Pallavolo Gymnasium Alghero, che hanno affrontato avversari impegnativi nei campionati under 16 e under 18 con risultati che parlano di crescita e di passione sportiva.