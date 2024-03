La Torres vince ancora - 2 a 1 all'Entella

Un successo, quindi, conseguito dal team presieduto dal noto Stefano Udassi, che da una parte consente alla formazione sarda di “allungare” sulla squadra che occupa la terza posizione in classifica (la Carrarese, ora distante 12 punti), e che d’altro riduce(temporaneamente) il divario di punti tra il team isolano e la capolista Cesena in questo momento “lontana”6 lunghezze( compagine, quella romagnola, impegnata nel posticipo che avverrà lunedì 11 marzo contro la compagine umbra del Gubbio allo Stadio “Dino Manuzzi”). In merito alla gara, dopo una parte iniziale molto combattuta è stata la Torres ad avere la prima occasione del match con un cross del centrocampista Zambataro, su cui l’attaccante bolzanino, ex Catanzaro, Fischlanner e l’esperto Scotto si ostacolavano a vicenda. Con il trascorrere dei minuti era l’Entella, certamente consapevole dell’importanza dell’impegno, ad affacciarsi “pericolosamente” dalle parti dell’area isolana con la conclusione- precedentemente menzionata- eseguita dal talentuoso Portanova. Circostanza, quella appena citata, in cui l’estremo difensore Zaccagno compiva un autentico miracolo calcistico.





Nella seconda parte della prima frazione, tuttavia, era la compagine sarda al 38° minuto di gioco a realizzare la prima rete dell’incontro con il “punta” Ruocco, il quale (ben servito dal solito Zambataro) metteva la sfera alle spalle del portiere avversario De Lucia con un bel colpo di testa. Primo tempo, quindi, che si concludeva con la Torres in vantaggio di un gol. Al rientro delle squadre in campo dopo l’intervallo, partenza “sprint” della formazione isolana, la quale prima con l’ottimo Fischlanner al 46° (ottima la risposta di De Lucia in questa situazione) e, poco dopo (al 56°), con un gol non convalidato dal direttore di gara, a seguito di un fallo in attacco dei ragazzi rossoblù, metteva più di un brivido al team ligure allenato dall’ex giocatore del Brescia Fabio Gallo. In merito all’ultima mezz’ora di gioco, questa risultava ancor più ricca di emozioni. Infatti la formazione presieduta dal dott. Gozzi prima non “trasformava” un penalty con il neoentrato Santini al 64°(fallo commesso dal difensore Idda) e, in seguito, poneva il match sul pareggio grazie al gol messo dal centrocampista Petermann, Giocatore, l'ex Foggia, che nella circostanza faceva capitolare l’ottimo Zaccagno con una conclusione di piatto. In merito agli ultimi minuti di gioco, proprio quando tutto sembra avviarsi verso un match che si debba concludere sulla parità, ci pensava Ruocco a realizzare la terza rete dell’incontro (doppietta per il calciatore napoletano in questo match), mettendo la gara, nuovamente, su “binari” favorevoli a Scotto e compagni. Partita, infatti, che terminava- di lì a pochi minuti- e che vedeva la Torres ottenere una vittoria (2-1) che certamente permette di guardare con estrema fiducia il proseguo della Stagione. In chiusura, oltre a ribadire il risultato del match (2-1 in favore della compagine sarda), desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della formazione isolana. Questo avverrà il 17 marzo alle ore 14.00, in terra marchigiana, contro la “pericolosa” Ancona allenata dal noto mister Gianluca Colavitto.

