Sport Otto punti in quattro partite. Cagliari in ripresa.

Coulibaly e fa un gran gol. Doppio vantaggio. Ma nel Cagliari la maledizione degli attaccanti continua e così Ranieri è costretto a lasciare negli spogliatoi Gaetano e a ripartire con Shomurodov. Mentre Liverani lascia fuori Manolas e inserisce Pirola al centro della difesa. L’impatto dell’uzbeko è migliore di quello di Pirola perché al 6’ realizza il suo primo gol ufficiale col Cagliari. Augello approfitta di uno sciagurato passaggio di Fazio e serve il 61 che segna dopo che il pallone è passato sotto Ochoa. Sembra finita ma non è finita. Perché in 2’ la Salernitana riapre la partita da 3-0 a 3-2. Colpevole il Cagliari che su cross di Zanoli lascia indisturbato Kastanos a centro area. Ma la dormita continua perché al 13’ sull’angolo di Candreva Maggiore colpisce di testa sul palo di Scuffet con Deiola e Lapadula fermi. E’ battaglia alla Domus. Liverani butta dentro anche Simy per l’inutile Weissman. Ranieri fa il triplo cambio e passa al 4-4-2 d’ordinanza. Ecco Oristanio, Viola e Azzi, fuori Lapadula, inspiegabilmente Nandez e Jankto. Al 25' il primo giallo lo becca Augello, al 28' Kastanos che era diffidato. Ma al 31’ c’è ancora un domani per Shomurodov e un altro erroraccio di Fazio che, in ripartenza gli consegna il pallone. Ochoa non trattiene e Shomu fa il bis per il 4-2. Felicità. E Ranieri piazza Wieteska per coprirsi col 5-3-2 dal 32’. Succede poco anche perché Oristanio e Shomurodov sono bravissimi a recuperare e ripartire. E a quel punto protagonista diventa la Nord che ricorda Gigi Riva e omaggia Claudio Ranieri.