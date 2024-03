L'Extra time di Mr Simon: Ranieri trascina il Cagliari - Battuta la Salernitana in un match ricco di emozioni

La formazione di Ranieri, optando per un attacco guidato dalla punta unica Lapadula, ha preso il comando delle operazioni già al 12°, quando lo stesso Lapadula ha portato in vantaggio i rossoblù.





La Salernitana ha vacillato, offrendo ampio spazio alle incursioni del Cagliari che, al 40°, ha trovato il raddoppio con Gaetano, elemento di spicco della squadra.Nel corso della seconda metà, Shomurodov, subentrato a Gaetano, ha sfruttato un disattenzione di Fazio per segnare il terzo gol al 51°. Nonostante un vantaggio considerevole, il Cagliari ha concesso alla Salernitana di accorciare le distanze con due rapide marcature tra il 56° e il 58°, riaccendendo le tensioni. Tuttavia, un ulteriore errore di Fazio ha permesso a Shomurodov di chiudere i giochi al 76° con un tap-in decisivo.





Questo successo, il secondo consecutivo in incontri diretti per la salvezza, permette al Cagliari di superare temporaneamente cinque squadre in classifica. Da evidenziare la doppietta di Shomurodov, che ha dimostrato grande personalità entrando dalla panchina e colmando l'assenza di attaccanti titolari come Pavoletti e Petagna. Inoltre, la squadra ha mostrato una rara capacità di mantenere il controllo del gioco senza arretrare eccessivamente, capitalizzando gli errori avversari e la freschezza dei giocatori subentrati.





Questi risultati, ottenuti nonostante l'emergenza nel reparto offensivo, testimoniato il forte legame tra i giocatori e l'allenatore Ranieri, rinforzando il morale della squadra in vista della prossima sfida contro il Monza.

