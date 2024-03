Tennistavolo Sassari: in trasferta A2, B2 e C1 maschili - Spareggio per la C femminile





All'andata vittoria della squadra sassarese ma solo al nono e ultimo confronto: 5-4 col punto decisivo conquistato da Ganiyu Ashimiyu, che si sta confermando come un fuori categoria (33 gare vinte, nessuna sconfitta) e del resto ha giocato anche in A2. Nella C1 maschile girone N derby della squadra sassarese sul campo della Muraverese Rossa, sempre sabato, ma alle 17. All'andata vittoria netta della Muraverese Rossa: 5-0. In campo anche la C femminile dove il Tennistavolo Sassari è impegnato sabato alle 15 a Cagliari contro il Muravera nello spareggio secco che vale l'accesso ai playoff nazionali per la promozione in serie B.

Sabato alle 19.15 il Tennistavolo Sassari sul campo della Torino Universitaria in un vero e proprio spareggio per il quarto posto del girone A della A2 maschile. All'andata la formazione sassarese si è fatta sorprendere da quella piemontese, perdendo 4-2 con il solo Luca Bressan capace di vincere gli scontri. Sabato alle 15.30, per il girone E della B2 maschile, il Tennistavolo Sassari è impegnato a Lucca contro una delle due capolista.