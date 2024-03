Contro la Salernitana conferma dell’undici titolare nelle ultime due gare. Ranieri alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo

Il mister conferma: "In questo momento stiamo giocando con questi uomini, mi sembrava logico confermarli nelle ultime due gare visto che stanno facendo bene, ma non ripudio tutto quello che hanno fatto prima chi non gioca ora. Questa squadra fino all'ultimo ci prova. Ho visto la Salernitana a Udine, veloci pratici e con qualità. Non si arrendono mai, tutte e due potevamo vincere. Gara molto insidiosa e sta a noi fare una buona prestazione. Non bisogna mai mollare, soprattutto quando le cose non riescono. O molli e sprofondi oppure reagisci.





I ragazzi stanno reagendo, ma abbiamo ancora tante insidie. Noi dobbiamo essere consci e consapevoli che dobbiamo dare sempre tutto sul campo. Io voglio questo dai miei giocatori". Quindi su alcuni singoli: “Luvumbo e Oristanio sono importanti per noi, Luvumbo ha preso una pausa. Oristanio si sta allenando bene e vediamo quando metterlo in campo. Scuffet si è preso il posto in squadra e lo sta difendendo bene. Bravo domenica a neutralizzare le insidie che gli sono arrivate. In questo momento stanno dando il massimo chi è in campo e mi sembra doveroso continuare con questi giocatori. Prati sta recuperando dopo un periodo di flessione e potrebbe anche partire titolare sabato. Viola ha fatto molto bene, sta ritornando su un buono standard, è importante avere a disposizione tutti i giocatori, gli infortunati purtroppo ci sono”. Tornerà Liverani dopo l’esonero della stagione scorsa: “So che fa giocare molto bene le sue squadre, a Cagliari non è riuscito, Ha una mentalità propositiva ed è arrivato da poco a Salerno, ma a Udine ha fatto vedere tante belle cose". E sul giovane Kingstone: "Tutti sono protagonisti anche Shomurodov e King che è molto interessante come giocatore. Avendo diversi infortunati mi è sembrato logico portarlo in prima squadra visto quanto stava facendo bene in Primavera". La lotta per la salvezza sarà dura sino alla fine: "Speravo ad inizio campionato di salvare la squadra, sapevo che sarebbe stato un campionato molto difficile per noi.





L'arrivo di Mina ha portato esperienza e consapevolezza, quella sana cattiveria, fisicità e ha dato la serenità e tranquillità quando abbiamo la palla. Gioco forza ne beneficiano tutti quanti. Noi vogliamo fare un buon lavoro in ogni partita, non sempre ci si riesce. Io non voglio andare oltre la Salernitana, concentriamoci su questa dimenticando Empoli. Pensiamo partita dopo partita. Il nostro stadio è sempre “sold out”, bellissimo vederlo pieno. E' vitale avere lo stadio pieno e avere il supporto dei tifosi, sanno che sono stati loro a spingerci alla Serie A lo scorso anno. Solo con la loro presenza possiamo avere una chance per salvarci. In casa abbiamo fatto più punti anche per questo senza dimenticare chi ci segue anche in trasferta". Chiude con Lapadula: “Sono onesto: chi segna segna l'importante è vincere. So che per Lapadula è ossigeno segnare, sta andando vicino al gol, arriverà il gol e mi auguro sia importante".

Prova ad allungare la “striscia” senza sconfitte. Il Cagliari attende la Salernitana per tentare di fare un ennesimo passo in avanti. Ranieri in conferenza pre-gara ha giustamente messo in guardia sulle difficoltà che presenta il confronto con i granata campani: “Gara con tante insidie, la Salernitana è una buona squadra ed è in un momento particolare. Concentrati a mille per fare una buona partita. La vittoria di Empoli ci ha regalato la consapevolezza di aver fatto bene, in questo finale saranno tanto importanti i risultati". Si va verso la conferma dell’ultimo undici titolare.