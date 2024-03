I pronostici di MR Simon per la 28ma Giornata di Serie A

Vi proponiamo "entrambe le squadre segnano" quotato a 1.80 (bet365) Risultato esatto Cagliari vs Salernitana 2 1 quotato a 8.50 Bologna vs Inter si gioca sabato 9 marzo ore 18.00 fischietto sign. Pairetto. Gran bella partita quella del Dall' Ara. Si incontrano due squadre in autentico rush, il sorprendente Bologna di Thiago Motta contro la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi. All' andata finì 2 2 a San Siro, il Bologna ha vinto le ultime sei partite in campionato, e solo una volta ha ottenuto sette successi di fila in campionato nel lontano 1963/64. I nerazzurri sono saldamente in testa alla classifica con 72 punti e in caso di vittoria otterrebbero 75 punti in 28 partite, seconda solo alla stessa Inter di Mancini che nella stagione 2006 ottenne la bellezza di 76 punti in altrettante gare. Vi proponiamo il segno X quotato a 3.30 risultato esatto Bologna vs Inter 1 1 quotato a 6.50 Juventus vs Atalanta si gioca domenica 10 marzo ore 18.00 fischietto sign. Guida.





Autentico big match allo "Stadium". si affrontano due squadre che hanno ancora tanto da dire in questo campionato. Negli ultimi 14 incontri tra le due squadre sono ben 9 i pareggi, I bianconeri hanno ottenuto appena un successo nelle ultime otto uscite contro i bergamaschi, e la squadra di Gasperini è oltretutto imbattuta nelle ultime 5 trasferte contro i ragazzi di allegri. Considerando gli scontri diretti tra le avversarie nelle prime sette posizioni in classifica, la Juventus e' la formazione che ha subìto meno reti tra tutte. Vi proponiamo "entrambe le squadre segnano" "NO" quotato a 1.90 Risultato esatto Juventus vs Atalanta 1 0 quotato a 7.00 buon calcio a tutti appassionati di scommesse sportive e carissimi lettori della Gazzetta Sarda, e ricordatevi dopo giocare sempre in modo responsabile.

Appassionati di calcio, vi presentiamo la Serie A TIM giunta alla giornata numero 28. Ci sono ancora in ballo 30 punti da qui alla fine del torneo, e forse escludendo solamente la lotta per il tricolore, tutto e' ancora aperto a qualsiasi scenario. Ogni settimana il campionato ci regala emozioni infinite, e anche questa volta abbiamo scelto una TRIS con i migliori incontri del weekend. Cagliari vs Salernitana si gioca sabato 9 marzo Calcio d'inizio ore 15.00 fischietto sign. Fourneau. Unipol Domus SOLD OUT per un autentica sfida salvezza che con molta probabilità verrà giocata sui nervi, Entrambe le compagini hanno sempre trovato la via del goal negli ultimi precedenti, i sardi sono imbattuti nelle ultime tre partite, ma come dicevamo in precedenza, sarà una lotta su ogni pallone per 90 minuti.