Torres vittoriosa anche contro lo Spal

Una gara, quella disputata dal team presieduto dal noto Stefano Udassi, condotta dalla formazione isolana con ardore e impeto dopo una prima frazione giocata sui livelli dell’equilibrio. infranta, codesta situazione, (”solamente”) dalle reti messe a segno dal “solito” Fischlanner al 59° minuto e dal centrocampista Zecca 15 minuti dopo. In merito alla gara, avvio di match indubbiamente impetuoso della compagine ferrarese che premeva subito sull’acceleratore con l’obiettivo di far capire al team sardo che era estremamente difficile uscire indenni dallo impianto sportivo lombardo. Torres comunque che, in questi primissimi minuti di gioco, non stava di certo a guardare anzi, la prima azione di “marca” “torresina”, degna di nota, è stato (al 10° minuto) il colpo di testa eseguito dal calciatore Diakitè al 10° minuto, non giunto al bersaglio “grosso” per un nonnulla.





Match, quello in esame, inoltre che proseguiva- come abbiamo precedentemente affermato- sugli “standard” dell’equilibrio, in cui le giocate da citare erano l’incornata del giovane centrocampista polacco Peda e l’occasione capitata sui piedi della “punta” sassarese Ruocco, che- servito dall’ottimo Diakitè- si faceva “soffiare” la sfera dall’attaccante Dalmonte, prima della conclusione in porta. Primo tempo che si concludeva, in merito alle azioni degne di considerazione, con un tiro poco “pericoloso” realizzato dalla “punta” croata Petrovic al 19° e con il colpo di testa (poco convinto) del “navigato” giocatore ivoriano, in forza alla compagine sarda, al 33° minuto. Frazione di gioco, quella in oggetto, che terminava, quindi, in perfetta parità Spal 0- Torres 0. Al rientro delle squadre in campo, la gara proseguiva sulla “falsariga” dei primi 45 minuti, in cui un tiro di Zecca (fermato dall’estremo difensore ferrarese Galeotti) e un’azione orchestrata dal duo Dalmonte-Petrovic( tiro deviato dal talentuoso portiere Zaccagno) erano certamente di notevole pregio. Al 59°, tuttavia, a infrangere lo stato di equilibrio “arrivava” la rete sassarese, realizzata dall’attaccante bolzanino, ex Catanzaro, Fischlanner che stoppava il pallone con il petto e con un pallonetto non lasciava scampo alla formazione lombarda, mettendo a segno la prima marcatura della contesa. Incontro, quello svoltosi- poche ore fa- in terra lombarda, che si protraeva al 71° con una situazione di possibile pareggio per la squadra di casa concertata dal centrocampista Maistro e dall’ottimo calciatore, scuola Bologna, Rabbi, in cui Zaccagno “rispondeva” in maniera efficace e, tre minuti dopo, con la seconda rete del match realizzata dal talentuoso Zecca che, bravo e fortunato, sfruttava- nel migliore dei modi- la ribattuta del portiere avversario Galeotti sul tiro eseguito dall’esperto Scotto. Gara, quella in esame, che terminava- inoltre- con la compagine isolana vicina alla terza marcatura, visto che il sopra- citato Ruocco effettuava un colpo di testa di notevole pericolosità, ma la sfera termina la sua “corsa” sul palo. Esito, quindi, del match Spal 0- Torres 2. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della compagine sassarese. Questo avverrà il prossimo 10 marzo alle ore 14.00, nello Stadio “Vanni Sanna”, contro la difficile Virtus Entella allenata dal noto Antonio Gozzi.

Dopo il poker di vittorie conseguite nelle ultime quattro gare, la Torres allenata dall’ottimo mister Alfonso Greco ottiene- poche ore fa- un successo di fondamentale importanza nel match che vedeva la compagine sassarese affrontare l’ostica formazione della Spal. Il confronto in questione, avvenuto in terra lombarda e terminato sul risultato di 0-2 in favore degli uomini capitanati dall’esperto attaccante Luigi Scotto, consente- sicuramente- da una parte un iniezione di fiducia di non poco noto per i ragazzi rossoblù del nord Sardegna, dall’altro permette di “incamerare” tre punti di notevole “peso” ai fini della classifica, visto che Fischlanner e compagni riducono il margine di distacco dalla capolista Cesena (ora distante “soli” 9 punti), lasciando invariata la distanza con la più diretta inseguitrice( la Carrarese) staccata, in questo momento, di 9 lunghezze.