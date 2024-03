Basket: La cura Markovic funziona, Dinamo compatta e concentrata. Con la Virtus Bologna un risultato che 'dà la forza per il futuro'

"Sapevamo quanto fosse importante giocare come una squadra e lo abbiamo fatto molto bene” conferma il tecnico bosniaco dopo un successo che ha rianimato tutto l'ambiente e ha fugato almeno in parte i dubbi sul potenziale dei giocatori a disposizione. "Eravamo certi che conto la Virtus sarebbe stato difficile, è tra le squadre migliori d'Europa, ma abbiamo utilizzato le ultime due settimane per prepararci a questa partita, sapevamo cosa dovevamo fare" ha proseguito il coach, che però non è contento di quello zero alla voce falli commessi nei primi otto minuti della partita.





"Se concedi più di 20 punti all'avversario, non hai difeso come avresti dovuto.- è stata l'analisi-Ma la nostra intensità è cresciuta nel corso della gara. Siamo ripartiti da quanto di buono fatto nei primi 25 minuti contro Milano e Tortona, c'eravamo accorti che in quelli restanti eravamo affaticati e non riuscivamo a essere lucidi nelle scelte.- confessa Markovic per spiegare- Del resto in queste due settimane di duro lavoro una l'abbiamo dedicata alla preparazione fisica". Col risultato che "i ragazzi sono stati bravissimi a tenere una grande concentrazione e a lavorare molto, questa vittoria ci dà la forza per le gare future".

La cura Markovic sembra funzionare. La Dinamo Banco di Sardegna Sassari vista in campo nel vittorioso “lunch match” casalingo contro la Virtus Bologna (93-88 il risultato finale per i biancoblu) sembra aver metabolizzato positivamente il trattamento cui è stata sottoposta dal nuovo tecnico nelle ultime tre settimane. Certo, le "V nere" non sono parse al massimo della loro condizione, ma la formazione di coach Luca Banchi è pur sempre una corazzata da Eurolega e piani alti della classifica. Nonostante il divario sulla carta tra i due “roster”, i ragazzi di Nenad Markovic hanno vinto e hanno mostrato una compattezza e una continuità nell'arco della partita che altre volte sono mancate.