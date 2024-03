Fine settimana di volley: Luci e ombre per le squadre giovanili della Gymnasium Alghero

L'Under 16 femminile, invece, ha incassato un significativo successo nella prima partita del girone di seconda fase di qualificazione per le finali regionali. Le atlete hanno trionfato agevolmente in trasferta contro l'Asd Sorso Volley, un'avversaria di rilievo che aveva mostrato ottime prestazioni nella fase preliminare. Con i parziali di 10/25, 24/26 e 14/25, la Gymnasium Alghero ha confermato il proprio talento e la capacità di mantenere alta l'attenzione, recuperando con determinazione dopo un secondo set più combattuto.





Il fine settimana era cominciato con la seconda divisione femminile, che ha dovuto fronteggiare una sconfitta netta contro l'Asd Orion Volley Sassari. Il match si è concluso con un chiaro 3-0 per l'Orion, con parziali di 25/19, 25/20 e 25/11. Questo risultato pone la squadra di fronte alla necessità di un'analisi approfondita per individuare gli aspetti da migliorare in vista dei prossimi impegni.





In sintesi, le squadre giovanili della Pallavolo Gymnasium Alghero hanno attraversato un fine settimana che ha alternato il sapore della vittoria con quello dell'apprendimento e della riflessione. Per l'Under 13, il percorso di crescita prosegue con la consapevolezza che l'esperienza è fondamentale. L'Under 16 festeggia una vittoria che rafforza la fiducia e la coesione del gruppo, mentre la seconda divisione si prepara a raccogliere gli insegnamenti di una partita difficile per tornare più forte nei prossimi incontri.

Il fine settimana sportivo ha riservato emozioni contrastanti per le formazioni femminili della Pallavolo Gymnasium Alghero, impegnate in competizioni di diverso livello nel territorio di Sassari. La squadra Under 13 ha affrontato una difficile prova contro la compagine della Quadriglio Volley di Porto Torres. Le giovani atlete, tutte al loro primo anno di attività agonistica, hanno subito una sconfitta per 3 a 0. Nonostante il risultato, la partita ha rappresentato un'importante occasione di apprendimento per le ragazze, che hanno dimostrato impegno e la volontà di crescere attraverso l'esperienza diretta in campo.