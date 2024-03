L'Extra time di Mr Simon: Il Cagliari sbanca Empoli tra luci ed ombre

Le due squadre si presentano a specchio, entrambe ad una punta, con un primo tempo che si conclude a reti inviolate, a parte una conclusione di Lapadula. Nella seconda frazione sono i toscani a fare la partita, andando a segno dopo un ora di gioco, rete annullata per fuorigioco, e colpendo un palo. I rossoblù non si rendono mai pericolosi dalle parti di Caprile, apparte quando al 69mo Zappa mette in mezzo per Nandez, che calcia a botta sicura ma trova la grande risposta di Caprile che respinge, ma non può nulla sulla successiva conclusione di Janko che insacca e sblocca l' incontro. l'Empoli prova ad acciuffare il pareggio ma i ragazzi di Ranieri reggono e portano a casa tre punti pesantissimi.





Non è stato un Cagliari divertente a mio parere, Scuffet, tra i migliori in campo, ha salvato la baracca con almeno due interventi decisivi con l incontro ancora in parità. Dopo il vantaggio, si è visto un Cagliari soffrire, concedere campo agli avversari e ripartendo in contropiede ma mai in modo concreto. Non si è mai avuta la sensazione che i rossoblù potessero chiudere la partita. Molto bene Mina, il centrale arrivato nel mercato di gennaio sta' crescendo, piedi buoni, testa alta, fa reparto da solo, assoluta padronanza e sicurezza palla al piede, sale a testa alta tra le linee e verticalizza in modo efficace trovando spesso corridoi interessanti, anche se soffre se puntato.





Nel calcio per vincere bisogna anche saper soffrire, siamo d'accordo, e il Cagliari lo ha fatto, stringendo i denti e conquistando una vittoria che per quanto mi riguarda vale sei punti, ottenuta dopo 8 minuti di recupero, oltre 100 minuti di partita per fare bottino pieno e preparare la prossima battaglia contro la Salernitana sabato prossimo alla Domus, che ha il sapore di una finale e promette l'ennesimo sold out casalingo.

Il Cagliari si presenta a Empoli in completa emergenza attaccanti, e con due primavera in panchina conquista la prima vittoria esterna di questo campionato e rivede il treno salvezza.