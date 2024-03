La Dinamo batte la Virtus Bologna con un emozionante 93 a 88 al PalaSerradimigni

Degna sicuramente di menzione (nelle fila del team isolano) l’ottima prestazione fornita, in codesto match, dal play statunitense Jefferson autore di 29 punti e le 200 presenze in maglia Dinamo del centro senegalese (di formazione italiana) Ousmane Diop. Dall’altra parte di notevole spessore la performance dell’esperto Belinelli, autore costui di 21 punti messi a referto al termine della contesa. Un successo, quindi, quello appena avvenuto nella città del nord Sardegna, che da una parte allontana la formazione sarda dalla zona calda della classifica e che d’altra le consente di cullare ancora il sogno di entrare playoff in merito al proseguo della Stagione tuttora in corso in svolgimento. In merito alla gara, avvio di primo quarto molto equilibrato con il punteggio che si attestava sul risultato di 11-9 in favore della squadra biancoblù a metà periodo. Con il trascorrere dei minuti tuttavia la squadra isolana riusciva ad ottenere, grazie alle “bombe” del sopra citato Jefferson e del McKinnie, un vantaggio di 6 lunghezze (19-13 in termini di punteggio), che però veniva quasi annullato nelle battute finali della prima frazione, chiusa sul risultato di 27-25 in favore del team sassarese. Al rientro in campo dopo il piccolo intervallo, era la Dinamo ad entrare sul parquet con maggiore “garra”. Spirito combattivo, quello appena menzionato, che permetteva al Banco di acquisire un vantaggio di 7 punti che “toccava” anche il + 9 pochi istanti dopo. A questo punto della contesa la formazione emiliana, vedendo che la Dinamo cercava di “scappare”, cercava di scuotersi con l’obiettivo di recuperare lo svantaggio sin qui accumulato, ma era tutto inutile visto che la compagine presieduta dal dott. Stefano Sardara era perfettamente sul “pezzo”, riuscendo- addirittura- ad incrementare la differenza di punti precedentemente citata, portando il divario sul +13 (42-29 in termini di risultato). Nella continuazione del secondo quarto tuttavia la Virtus- forse sufficientemente scossa dal punteggio della gara che si stava prefigurando- decideva di far valere le sue maggiori qualità cestistiche e la sua maggiore esperienza sul parquet è in un batter d’occhio si portava prima sul -6 e in seguito sul -4 chiudendo il secondo periodo sul 44-40 in favore del Banco, che la riportavano indubbiamente in partita.





Alla ripresa delle ostilità, inizio di terzo periodo contraddistinto da un avvio “sprint” delle V-nere capaci, in questa parte dell’incontro, di porre la partita prima sul punteggio di 53-55 e in seguito di ottenere un divario di 5 punti, che sembrava portare il match su “binari” consoni al team felsineo. Tuttavia non era così anzi, era la Dinamo- certamente consapevole dell’importanza del match- prima ad annullare lo svantaggio precedentemente subito e in seguito ad effettuare un “sorpasso” nei confronti della formazione bolognese, che le permetteva di chiudere la terza frazione sul 65-62 in proprio favore. Per quanto concerne l’ultima frazione dell’incontro, il Banco- forte di un Jefferson in stato di grazia e di un’ala come Tyree costantemente in palla- riusciva a conseguire un vantaggio prima di 7 punti e in seguito di 8 punti (85-77 in termini di punteggio), in grado di portare a casa una vittoria per 93-88 nonostante le ultime “resistenze” emiliane nella restante parte del match. Partita, quindi, che si conclude- come abbiamo precedentemente affermato- sul risultato appena citato per la formazione sarda allenata da coach Markovic. Prossimo impegno del Banco domenica 10 marzo alle ore 17.15, in terra veneta, contro la fortissima Reyer Venezia.

Incredibile quanto di fondamentale importanza la vittoria ottenuta - poche ore fa - dalla Dinamo Sassari nel match, che vedeva la compagine isolana opposta alla fortissima Virtus Bologna. All’orario del pranzo domenicale nella gara svoltasi al PalaSerradimigni e valida come 21° turno del massimo campionato italiano di basket, gli uomini di coach Markovich sconfiggono con pieno merito il roster felsineo allenato dall’esperto mister Luca Banchi per 93-88 portando a casa un successo di notevole rilevanza per la classifica e il morale dell’intera squadra biancoblù. Una partita, inoltre quella avvenuta nell’impianto sportivo sassarese, in cui la formazione capitanata dall’ottimo Stefano Gentile è stata sempre davanti nel punteggio, e dove una difesa particolarmente attenta e “guardinga” e un attacco indubbiamente prolifico e incisivo hanno rappresentato le ragioni principali del successo ottenuto dal Banco quest’oggi.