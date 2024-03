Amatori Rugby Alghero: Giornata vincente e di fratellanza tra le squadre giovanili

La squadra di Serie C ha ottenuto una vittoria significativa contro i Bulldog, con un punteggio finale di 16 a 13, in una partita segnata da un'accesa competizione. Parallelamente, l'Under 16 ha visto sette dei suoi atleti partecipare a Oristano in una selezione regionale, preparandosi per un imminente evento interregionale a Roma. Gli atleti Gianni Ogno, Giulio Andreetto, Gabriele Roppo, Carlo Putzu, Matteo Viale, Mattia Meloni e Yussef El Bakhadaoui rappresenteranno l'orgoglio e l'eccellenza dell'Amatori Rugby Alghero in questa prestigiosa vetrina.





Nel frattempo, l'Under 14 ha preso parte a un raduno regionale, che ha offerto ai giovani rugbisti l'opportunità di esibirsi e confrontarsi con pari età in un clima di sana competizione e crescita sportiva, attraverso la formazione di due squadre che hanno rappresentato le selezioni del nord e del sud della Sardegna. Il terzo tempo, tradizionale momento di condivisione nel mondo del rugby, ha visto una partecipazione entusiasta non solo da parte dei giocatori della Serie C, ma anche dei bambini e dei genitori dei settori Propaganda e U14, evidenziando l'importanza dei valori di comunità e supporto reciproco.





La giornata è stata anche l'occasione per il primo concentramento seven under 18, che ha visto i giovani atleti affrontare squadre di Capoterra/Cagliari e Oristano/Sinnai, dimostrando grinta e dedizione nonostante il clima sfavorevole e il campo pesante. Sebbene la squadra non abbia ottenuto la vittoria in tutte le partite, l'esperienza è stata preziosa per l'apprendimento e la crescita sportiva, rafforzando il loro spirito di squadra e la loro abilità nel rugby, una disciplina olimpica.





Questi risultati sottolineano il forte impegno dell'Amatori Rugby Alghero nel promuovere lo sport, i suoi valori fondamentali e nel sostenere lo sviluppo dei giovani atleti, confermando la squadra come un punto di riferimento importante nel panorama rugbistico regionale.

Nel weekend, le squadre giovanili dell'Amatori Rugby Alghero ha dimostrato ancora una volta il suo spirito combattivo e la passione che anima sia giocatori che sostenitori, nonostante le condizioni meteo avverse caratterizzate da pioggia intensa e un campo di gioco particolarmente difficile.