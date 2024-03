Cagliari vince in trasferta contro l'Empoli in una cruciale sfida per la salvezza





Dall'altra parte, nonostante un primo tempo promettente, la squadra di Alessio Dionisi non è riuscita a capitalizzare le opportunità create, lasciando sfuggire l'occasione di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Questo risultato porta il Cagliari al terzultimo posto in classifica con 23 punti, gli stessi accumulati dal Verona, mentre l'Empoli rimane fermo a 25 punti. La vittoria del Cagliari non solo rappresenta un'iniezione di fiducia per la squadra ma rimescola anche le carte nella lotta per la permanenza in Serie A, rendendo il finale di stagione ancora più incerto e appassionante per le squadre coinvolte.

In una partita che si preannunciava decisiva per la lotta per non retrocedere, il Cagliari ha ottenuto una vittoria estremamente importante sconfiggendo l'Empoli per 1-0 fuori casa. Il match, tenutosi in un contesto di alta tensione data l'importanza dei punti in palio, ha visto i sardi trionfare grazie a un gol di Jakub Jankto al 24' del secondo tempo. Sotto la guida di Claudio Ranieri, il Cagliari ha dovuto soffrire per gran parte della partita ma è riuscito a prevalere grazie a un preciso tiro di Jankto, segnando così il primo successo esterno della stagione.