Dopo Pavoletti si ferma anche Petagna. Ranieri a Empoli darà fiducia al duo Gaetano-Luvumbo.

Per osare di più Ranieri potrebbe essere tentato di giocare con due punte. Una di queste è Gaetano, il quale attaccante puro non è, ma ha mostrato di saperci fare in zona-gol. Intoccabile Luvumbo dopo la rete realizzata allo scadere nell’ultimo turno contro il Napoli. Per il resto non dovrebbero esserci grandi variazioni, con Jankto e Deiola che si contenderanno la maglia per il terzo di centrocampo.





Se eventualmente il mister dovesse optare per uno schieramento più prudente salgono le quotazioni di Di Pardo in un ipotetico centrocampo a quattro.

Si ritrova improvvisamente senza l’artiglieria pesante. Ranieri dovrà fare a meno, contemporaneamente, di Pavoletti e Petagna, entrambi fermi per infortunio. In compenso rientra Shomurodov che potrà eventualmente dare una mano in corso d’opera. A Empoli una sfida più che altro di verifica. Il Cagliari è reduce da due risultati utili consecutivi e l’intenzione è quella di prolungare la striscia contro una squadra che, dopo il cambio alla guida tecnica, ha fatto un passo in avanti in classifica ed ora naviga in acque più tranquille.